Лукашенко грозился посадить Вовка, а теперь отправил на повышение

Лукашенко грозился посадить Вовка, а теперь отправил на повышение7
- 11.06.2019, 21:22
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Где логика?
Сегодня Лукашенко назначил бывшего министра промышленности Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода.
13 августа 2018 года во время визита в Оршу Александр Лукашенко резко раскритиковал тогдашнего министра промышленности Виталия Вовка. «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод – прим.), – публично об этом говорю», – заявил Лукашенко. Лукашенко пообещал отправить Вовка работать на Оршанский инструментальный завод уже на следующий день, то есть 14 августа.
16 августа Вовк был уволен с поста министра промышленности.
Однако в Оршу он так и не поехал. В прошлом году в сентябре Лукашенко назначил Виталия Вовка cвоим помощником по Витебской области.
Решение диктатора, которое не поддается никакой логике, является показательным: не стоит верить фейковым разносам чиновников и угрозам «посадок».