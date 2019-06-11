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Лукашенко грозился посадить Вовка, а теперь отправил на повышение

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  • 11.06.2019, 21:22
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Где логика?

Сегодня Лукашенко назначил бывшего министра промышленности Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода.

13 августа 2018 года во время визита в Оршу Александр Лукашенко резко раскритиковал тогдашнего министра промышленности Виталия Вовка. «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод – прим.), – публично об этом говорю», – заявил Лукашенко. Лукашенко пообещал отправить Вовка работать на Оршанский инструментальный завод уже на следующий день, то есть 14 августа.

16 августа Вовк был уволен с поста министра промышленности.

Однако в Оршу он так и не поехал. В прошлом году в сентябре Лукашенко назначил Виталия Вовка cвоим помощником по Витебской области.

Решение диктатора, которое не поддается никакой логике, является показательным: не стоит верить фейковым разносам чиновников и угрозам «посадок».


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