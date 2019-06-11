За два года «безвиза» с ЕС им воспользовались три миллиона украинцев 1 11.06.2019, 21:34

А белорусам, из-за бездействия властей, придется платить за шенген 80 евро.

Три миллиона граждан Украины воспользовались безвизовым режимом выезда в Евросоюз с 11 июня 2017 года, когда этот режим начал действовать, сообщила Государственная пограничная служба Украины. Всего же с этого времени 9 млн 200 тысяч граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами (9 млн таких паспортов были оформлены за последние два года), сообщает "Настоящее время".

Почти 1 млн украинцев выехали в страны ЕС, воспользовавшись самолетами. Также были популярны наземные поездки на автомобилях и поездах. По данным пограничников, более 1 млн человек за два года таким образом пересекли границу с Польшей, более 350 тыс. человек и более 245 тыс человек - границы с Румынией и Венгрией, а около 226 тыс. человек - границу со Словакией.

Белорусы могут только позавидовать привилегиям, которыми обладают наши южные соседи. Белорусы, из-за бездействия властей, который не могут заключить с Евросоюзом соглашение по реадмиссии, без которого невозможно подписание и договора об упрощении визового режима, будут платить за шенген 80 евро.