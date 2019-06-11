Молдавский эксперт: Новая власть хочет демонтировать параллельное государство Плахотнюка 11.06.2019, 21:50

Митинг сторонников Демократической партии в Кишиневе. 9 июня 2019.

Фото: АР

Что на самом деле происходит в Молдове?

В Молдове продолжается политическое противостояние. Пять стран Европейского Союза: Великобритания, Германия, Польша, Франция и Швеция опубликовали совместное заявление, в котором говорится: «Мы рассматриваем и поддерживаем парламент Молдавии как представителя молдавского народа и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных», сообщает «Голос Америки».

При этом, в совместном заявлении отмечается: «Все стороны несут ответственность за урегулирование конституционного кризиса мирными средствами».

Ранее с аналогичным обращением выступил Вашингтон.

Нынешний политический кризис в Молдове возник как следствие парламентских выборов в феврале этого года, когда ни одна из преодолевших избирательный барьер партий не смогла сформировать правительство.

«Намечается некий дуализм: то ли власть, то ли безвластие»

Особенность нынешнего кризиса заключается в том, что две из трех основных политических сил – Социалистическая партия, придерживающаяся курса на сближение с Москвой, и правый прозападный блок ACUM подписали временное соглашение о борьбе с олигархией. А главным объектом этой борьбы стал предприниматель Владимир Плахотнюк, возглавляющих Демократическую партию Молдовы, по крайней мере, номинально находящуюся в том же политическим спектре, что и ACUM.

В настоящее время реальными политическими полномочиями в стране обладают избранная спикером парламента социалистка Зинаида Гречаная и поддержанная экстренным заседанием парламента лидер входящей в блок ACUM партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Ей доверено возглавлять правительство Молдовы.

А Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Павла Филипа. Поводом для этого стал отказ Додона пописать указ о роспуске парламента и о проведении досрочных выборов. В свою очередь, Филип такой указ подписал и назначил внеочередные выборы на 6 сентября этого года.

Депутат парламента Молдовы от блока ACUM Оазу Нантой в комментарии сказал: «Сейчас в стране намечается некий дуализм: то ли власть, то ли безвластие. И стоит вопрос о процедуре мирной передачи власти законному парламенту и правительству.

Евросоюз сделал заявление о признании правительства Майи Санду, и нам стало психологически легче, хотя мы и так понимаем ситуацию изнутри. Более того, МИД России выразил готовность работать с демократически избранным парламентом и правительством Молдовы на основе договора от 2001 года.

Сейчас появляются робкие намеки на то, что примары (высшие должностные лица – А.П.) различных населенных пунктов подчиняются правительству Майи Санду», – рассказал молдавский парламентарий.

«Все должно закончиться нормальной передачей власти»

Бывший председатель Либерально-Демократической партии Молдовы, экс-министр обороны, а ныне – директор Европейского института политических исследований Виорел Чиботару напоминает, что на президентских выборах осенью 2016 году Игорь Додон и Майя Санду были соперниками.Тогда победу одержал Додон с перевесом в 4% голосов избирателей. «Безусловно, это – парадокс, то, что они, казалось бы, непримиримые противники и оппоненты, сегодня оказались в одной связке. Но иногда история преподносит нам такие очень приятные сюрпризы», – отметил Виорел Чиботару в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». И добавил, что причиной этого союза стало их обоюдное неприятие Владимира Плахотнюка, являющегося самым богатым человеком в Молдове, и, по мнению своих политических оппонентов, узурпировавший власть в республике.

«В результате в Республике Молдова установилась новая власть, она заключила временное и очень узко направленное соглашение, которое имеет одну цель: демонтировать то параллельное государство, которое построил Плахотнюк, очистить власть от фигур, особо приближенных к нему, и подготовить общество к новым досрочным выборам, которые будут проводиться по абсолютно понятным правилам. Прежде всего, это – возврат к пропорциональной системе», – поясняет молдавский эксперт.

Чиботару также рассказал, что сторонники Демократической партии провели многочисленные митинги в знак протеста против новых представителей власти, а некоторые западные политики с подозрением и опаской относятся к тактическому союзу пророссийских социалистов и прозападного блока ACUM. Но участники соглашения решили в ближайшие месяцы не возобновлять дебатов о вхождении в НАТО, или, наоборот, о внеблоковом статусе, о федерализации страны и о взаимоотношениях с Приднестровьем, а сосредоточиться исключительно на подготовке к новым выборам.

«Поэтому я думаю, что процессы, происходящие в Республике Молдова, являются триумфом демократии и все должно закончиться нормальной передачей власти», отметил директор Европейского института политических исследований.

И подытожил: «Ныне действующий Конституционный суд Республики Молдова не может носить такое святое имя, не может являться гарантом разъяснения и исполнения в стране законов в духе и в букве Конституции, не может служить поводом для обструкции нынешней власти и для организации саботажа. Он должен быть распущен».