Запуск аккумуляторного завода под Брестом отложили 11.06.2019, 22:01

Протесты брестчан дают свои плоды.

Аккумуляторный завод под Брестом все еще проходит процедуру приемки. Работу комиссии продлили до 21 июня, сообщили tut.by на предприятии.

11 июня на заводе прошла встреча руководства завода с журналистами. Директор предприятия Сергей Мельникович сообщил, что все пусконаладочные работы были завершены 10 апреля, передает «Вечерний Брест».

«Сейчас идет процесс приемки завода в эксплуатацию. Мы получили акты приемки от большинства компетентных организаций, включая МЧС, центр гигиены, „Энергонадзор“. Ждем заключение от Минприроды. Из 38 источников выбросов в атмосферу лишь по двум зафиксированы превышения, в том числе по свинцу — из расчета выпускаемой продукции 2 млн аккумуляторов в год на 124 грамма больше заявленного в проекте. То есть, вместо 3 кг было бы 3,124. Вместе с тем, законодательство позволяет нам, с учетом санитарной зоны в 500 метров и рассеивания этих выбросов, выбрасывать до 120 кг свинца в год. Но мы сознательно пошли при составлении проекта на уменьшение в сорок раз», — отметил Сергей Мельникович.

По его словам, чтобы соответствовать взятому на себя нормативу, есть два пути — добиваться снижения выбросов до проектной нормы (то есть до 3 кг в год) путем «работы с технологическим оборудованием» либо вносить изменения в проект, что также не исключено, но может занять несколько больше времени. Пока руководство решило идти по первому пути.

«Используя возможности своей лаборатории, мы делаем замеры по выбросам свинца и серной кислоты значительно чаще, чем это определено нормативами — вместо 1−2 раз в полугодие практически еженедельно», — отметил менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды «1AK-GROUP» Александр Юнкевич.

Главный инженер Сергей Дубновицкий также прокомментировал некоторые факты, зафиксированные представителями общественности на заводе и вокруг него. К примеру, черный дым из труб, по словам главного инженера, — это не пыль оксида свинца. Он мог быть вызван продувкой фильтров газовых горелок очистного оборудования. Руководители компании также опровергли информацию о ночном вывозе продукции за пределы предприятия («в машинах, выезжавших за пределы завода, находились аккумуляторы, которые мы брали на подобном заводе в Пинске для тестирования нашего оборудования и потом возвращали их обратно») и об административном процессе, якобы начатом в отношении «Ай-Пауэр» по части загрязнения окружающей среды.

«Никаких документов по этому поводу на завод не поступало», — заметил директор, не исключив, правда, вероятности того, что такие документы могут поступить сегодня-завтра.