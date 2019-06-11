Российский журналист Голунов: Поддержка в мой адрес просто фантастическая 2 11.06.2019, 22:25

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Журналист «Медузы» прокомментировал свое освобождение.

Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве российский журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.

«Спасибо всем огромное за поддержку. Я за то, чтобы справедливость восторжествовала, уголовное дело было прекращено и чтобы никто не оказался в такой ситуации, в которой оказался я», — сказал журналист. «Все нормально, мне надо немножко прийти в себя. Мне надо очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие, вашу веру в меня», — добавил он.

На вопрос о том, будет ли он добиваться компенсации, журналист ответил, что не знает. Голунов сказал, что у него «никогда мысли не было, что это может произойти со мной». «Компенсацией моего морального ущерба будет то, если такое больше никогда не будет происходить ни с кем», — добавил он.

Журналист заявил, что продолжит свою работу: «Буду проводить расследования, потому что мне нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал». «Это какая-то фантастика», — сказал он.

Голунов сказал, что готов помогать следствию. Он надеется, что его опыт «поменяет практику и больше таких ситуаций не будет повторяться ни с кем».