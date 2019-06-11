Мать белорусской школьницы: У меня есть претензии к системе 1 11.06.2019, 22:45

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Анастасия Быковская

Фото: «Белсат»

Родители не промолчали, когда узнали, что детей без согласия записали в БРСМ.

Скандал в столичной гимназии № 23. Ученики обнаружили свои имена в списках БРСМ, куда, как говорят, никогда не вступали. На бумаге они не только числились членами, но и платили взносы. Школьники и родители не стали замалчивать ситуацию, сообщает «Белсат».

Выпускница столичной гимназии номер 23 Анастасия Быковская даже не подозревала, что она – член БРСМ. Да еще и делает в организацию взносы. Новые обстоятельства собственной биографии Анастасия узнала из документа, опубликованного в чате, где общаются гимназисты.

Анастасия Быковская, выпускница гимназии № 23, Минск:

«Там был почти весь мой класс. Там видно, что в один и тот же день все внесли деньги, одну и ту же сумму».

Самое возмутительное, говорит выпускница, не то, что учеников их класса – 20 из 23 гимназистов – без их разрешения включили в БРСМ, а то, что подписи в этом документе были подделаны.

«У меня нет конкретных претензий к преподавателям или к кому-то из педагогов или администрации. У меня есть претензии к системе, где есть какие-то планы по вступлению в БРСМ», – возмущается Ольга Быковская, мать.

В итоге именно дирекции гимназии пришлось приносить извинения: инцидент здесь назвали «не совсем хорошей шуткой» и пообещали разобраться. А в БРСМ Советского района Минска вообще открестились от скандала: мол, даже ведомости не приняли, так как список членов организации не соответствовал реальности.

История с принуждением вступления школьников в ряды организации – не нова. В прошлом году Радио Свобода опубликовало аудиозапись из минской гимназии номер 31, на которой заместитель директора Инесса Ахрамович заставляла школьников вступить в БРСМ:

«Это антибелорущина какая-то, антисоветчина. Вы, значит, не поддерживаете политики нашего президента, получается?»

Сами же власти щедро поддерживают потомков комсомола. К примеру, в этом году на государственные молодежные организации из бюджета планируется потратить почти 8 миллионов рублей. Основная часть идет на БРСМ.

В связи же с инцидентом в 23-й гимназии родители учеников письменно обратились к администрации учреждения за объяснениями. Сейчас ждут ответа, который должен прийти до конца месяца.