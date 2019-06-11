Освобождение Ивана – только начало истории Дмитрий Гудков

11.06.2019, 23:38

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Где там эту власть искать, в какой микроскоп?

Российского журналиста Ивана Голунова освобождают – лично глава МВД. Вот, что такое власть перед угрозой настоящего протеста, назначенного на завтра. Где там эту власть искать, в какой микроскоп?

Но! Освобождение Ивана – это только начало истории. А менты (уж никак не господа полицейские), которые подкинули наркотики? А все политзеки от Леонида Волкова до девочек из «Нового величия»?

До завтрашнего полудня у власти еще есть время исправить много других «ошибок».

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»