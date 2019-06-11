Белорусы проиграли Северной Ирландии в матче квалификации ЧЕ-2020 7 11.06.2019, 23:35

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(Обновлено) Единственный гол был забит на 86-й минуте матча.

Сборная Беларуси по футболу провела сегодня четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы. Соперник — команда Северной Ирландии, пишет "Прессбол".

После первого тайма в матче была нулевая ничья. На 86-й минуте единственный гол забил североирландец Патрик Макнэйр.

БЕЛАРУСЬ — СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ — 0:1

БОРИСОВ. Стадион "Борисов-Арена". Начало в 21.45.

СУДЬЯ: Херальд Лехнер (Австрия).

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Шитов (Веретило, 72), Наумов, Мартынович (к), Поляков — Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Маевский, Стасевич — Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Запасные: Климович, Павлюченко, Драгун, Волков, Громыко, Гордейчук, Скавыш, М. Володько, Печенин.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ: Пикок-Фаррел — М.Смит, Кэткарт, Дж.Эванс, Льюис — Макнэйр, С.Дэвис (к), К.Эванс (Сэвилл, 69) — Мадженнис (Даллас, 56), Вашингтон (Лафферти, 72), Дж.Джонс.

Запасные: Макговерн, Хазард, К.Маклафлин, Маколи, Сайкс, Бойс, Фергюсон, Флэнаган, Томпсон.

ГОЛ: 0:1 — Макнэйр (86).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Корзун (35). Льюис (57). Дж.Эванс (69). Лафферти (83).