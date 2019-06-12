В Минске побит температурный рекорд 82-летней давности 12.06.2019, 7:40

Сегодня снова объявлен «оранжевый уровень» из-за жары.

Температурный рекорд дня 82-летней давности побит в Минске 11 июня. В среду, по прогнозам, ожидается не менее жаркий день, сообщает tut.by.

Как пишет БелаПАН, воздух в столице прогрелся до +32,2 ºС. Прежний максимум составлял +30,1ºС.

Обновились рекорды также в Бресте — 32,2ºС (было 32,0 11 июня 2010 года), Гродно — 30,8ºС (30,6 также в 2010-м) и Могилеве — 31,7ºС (30,5 в 1968 году). Побит рекорд и в Жлобине (Гомельская область) — 32,8ºС (31,9 в 2010-м).

Чтобы побить рекорд дня для всей территории страны не хватило всего 0,2ºС -11 июня 2010 года на метеостанции Октябрь в Гомельской области, было +33,5ºС. Это место оказалось самым теплым и сейчас — +33,3 ºС.

Сегодня из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности — максимальная температура воздуха составит +28…+33°C.

В Минске температура воздуха утром +20…+22°C, в разгар дня +30…+31°C, вечером +23…+25°C.

Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый, при грозах порывистый.

В связи с преобладанием жаркой погоды, резко возрастает пожароопасность. Не забывайте об этом и будьте осторожны в лесу с огнем.

Из-за жары и угрозы пожаров уже закрыты для посещения леса в 32-х районах Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Изменения можно отслеживать на онлайн-карте Минлесхоза.