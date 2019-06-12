Илон Маск пообещал запустить спутниковый интернет по всему миру 8 12.06.2019, 7:47

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Илон Маск

В России за него будут штрафовать.

Министерство цифрового развития предложило штрафовать в России юридические лица и предпринимателей, подключающихся к иностранным спутниковым сетям в обход российских правил. Они требуют передавать всю информацию на иностранные спутники через контролируемые государством станции. На разработку законопроекта о штрафах обратил внимание телеграм-канал "Эшер II", сообщает "Голос Америки".

Авторы документа предлагают штрафовать предпринимателей, юридические и должностные лица, если они не исполняют постановление правительства о порядке использования спутниковых сетей, управляемых из-за границы. Кроме того, будут штрафоваться лица, которые, используя спутники, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств, не сформируют "российский сегмент" такой системы и не обеспечат управление этим сегментом из России, обращает внимание "Медиазона".

Разработка штрафов совпадает по времени с запуском двух систем глобального доступа к интернету через спутники. В мае компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту первые 60 мини-спутников из запланированных 12 тысяч для проекта Starlink. В феврале ракета-носитель "Союз" запустила шесть спутников аналогичного проекта OneWeb бывшего менеджера Google Грега Уайлера (среди инвесторов проекта – Virgin Group Ричарда Брэнсона, Airbus Group, Soft Bank, Coca-Cola и Qualcom).

ФСБ уже называла проект OneWeb "угрозой национальной безопасности" и предложила запустить аналогичный российский проект. Его оценили в 230 миллиардов рублей.