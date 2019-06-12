закрыть
12 июня 2019, среда, 11:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Илон Маск пообещал запустить спутниковый интернет по всему миру

8
  • 12.06.2019, 7:47
  • 4,868
Илон Маск

В России за него будут штрафовать.

Министерство цифрового развития предложило штрафовать в России юридические лица и предпринимателей, подключающихся к иностранным спутниковым сетям в обход российских правил. Они требуют передавать всю информацию на иностранные спутники через контролируемые государством станции. На разработку законопроекта о штрафах обратил внимание телеграм-канал "Эшер II", сообщает "Голос Америки".

Авторы документа предлагают штрафовать предпринимателей, юридические и должностные лица, если они не исполняют постановление правительства о порядке использования спутниковых сетей, управляемых из-за границы. Кроме того, будут штрафоваться лица, которые, используя спутники, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств, не сформируют "российский сегмент" такой системы и не обеспечат управление этим сегментом из России, обращает внимание "Медиазона".

Разработка штрафов совпадает по времени с запуском двух систем глобального доступа к интернету через спутники. В мае компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту первые 60 мини-спутников из запланированных 12 тысяч для проекта Starlink. В феврале ракета-носитель "Союз" запустила шесть спутников аналогичного проекта OneWeb бывшего менеджера Google Грега Уайлера (среди инвесторов проекта – Virgin Group Ричарда Брэнсона, Airbus Group, Soft Bank, Coca-Cola и Qualcom).

ФСБ уже называла проект OneWeb "угрозой национальной безопасности" и предложила запустить аналогичный российский проект. Его оценили в 230 миллиардов рублей.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев