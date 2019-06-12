закрыть
12 июня 2019, среда, 11:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Анна Гришкевич: Беларусь – самое родное, что у меня есть

1
  • 12.06.2019, 8:05
  • 1,054
Анна Гришкевич

Волейболистка рассказала, почему не сможет играть за другую страну.

Белорусская волейболистка Анна Гришкевич порассуждала о том, могла бы она сменить гражданство, сообщает tribuna.com.

– Очень много отдавала и сборной, и «Минчанке». Отдавала здоровье, играла со сломанной ногой. Наверное, было какое-то недопонимание с тренером. Мое право решать, куда ехать. Оно не должно зависеть от каких-то посторонних людей. Но я не держу зла на Виктора Гончарова. Он ничего плохого мне не сделал. Желаю ему всего наилучшего.

– Когда говорят о смене гражданства, ты говоришь про патриотизм. Интересно, что вкладывает в это понятие девушка, родившаяся в XXI веке?

– Наверное, просто не могу представить, что у меня на груди будет нарисован другой флаг, будет другая форма. Хотела бы в перспективе выступить на Олимпийских играх, понимаю, что у Беларуси шансов меньше на это. Понимаю, что просто не смогу играть за другую страну. Беларусь – самое родное, что у меня есть, – сказала Гришкевич.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев