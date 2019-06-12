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Ученые: Под южным полюсом Луны находится что-то странное и невероятно плотное

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  • 12.06.2019, 8:09
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Фото: NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona

На спутнике Земли обнаружили массивную металлическую аномалию.

Под поверхностью южного полюса Луны, как обнаружили исследователи, находится что-то странное и невероятно плотное — возможно, остатки астероида, который ударился о поверхность естественного спутника Земли и сформировал на нем крупнейший известный кратер. Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Geophysical Research Letters. Кратко о результатах сообщает портал Space.com, пишет «Популярная механика».

Речь идет о бассейне Южный полюс — Эйткен, крупнейшем известном кратере. Под ним, как обнаружили исследователи, находится нечто невероятно плотное. Такой вывод специалисты сделали на основе результатов наблюдений миссии GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), а также наблюдений орбитального аппарата LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter).

Бассейн Южный полюс — Эйткен тянется на 2 000 километров по обратной стороне Луны. Предполагается, что этот кратер был образован примерно четыре миллиарда лет назад. Исследователи заметили аномалию массы в данной области, которая, возможно, связана с кратером, а точнее, с астероидом, его сформировавшим: согласно предположению, гравитационная аномалия в этой области может быть вызвана хранящимся под поверхностью бассейна Южного полюса — Эйткен металлом, оставшимся от этого астероида и сохранившимся в мантии Луны.

Есть, впрочем, и другое возможное объяснение аномалии. Согласно исследователям, она может быть также связана с тем, что область кратера богата оксидами, которые, вероятно, образовались, когда древний лунный океан магмы охладился и затвердел.


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