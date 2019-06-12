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Россию оттесняют от поставок газа в Европу

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  • 12.06.2019, 8:53
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Инициативы государств «Троеморья» открывают путь газу из США.

5-6 июня в столице Словении Любляне прошел очередной саммит руководителей 12 стран ЕС, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Нынешний, ставший ежегодным, форум в таком формате участников инициативы «Троеморье», пишет delfi.lt.

Участники этого неформального союза стран Центральной и Восточной Европы целенаправленно стремятся уже четвертый год подряд продвигать свои общие интересы, посредством укрепления связей с США в таких сферах, как развитие инфраструктуры стран-участниц, диверсификация источников их энергоснабжения. Поэтому вместе с главой Еврокомиссии Юнкером и президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером был и министр энергетики США Рик Перри.

Антироссийская инициатива

Евросоюз находится в кризисе. И одной из реакций на него стала активизация процесса межрегиональной интеграции в ряде конкретных сфер группы евросоюзных стран. Группа состоит из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Словении и Австрии. Такая активизация группы стран ЕС заслужила должное внимание еще на прошлом форуме в Дубровниках. Там присутствовали кроме министра энергетики США еще министры иностранных дел и транспорта Турции и Китая. За прошедших четыре года, например, опыт Литвы по строительству СПГ-терминала в Клайпеде помог освободиться от монополистического диктата Газпрома и почти на четверть (23%) снизить цену на газ.

Примером успешной деятельности также считаются электроэнергетические соединения Литвы со Швецией и Польшей, сократившие цену на электроэнергию на 16%. Также приоритетом Литвы в рамках инициативы Адриатика-Балтика-Черное море является обмен опытом по обеспечению разнообразия источников энергии, вклад в строительство СПГ-терминала на острове Крк. Это стратегически важный для региона Адриатического моря и Евросоюза проект. Стоит особо отметить, что за продолжение «крымских» санкций в европейских столицах сегодня можно услышать разные, неоднородные мнения.

Считается, отмечают эксперты iSANS, что наиболее солидарную позицию в поддержку санкций пытаются держать почти все 12 участников инициативы «Троеморья» на линии Адриатика-Балтика-Черное море, которую в Москве воспринимают как антироссийскую. Особенно после заявления президента Польши Анджея Дуды, что доминирование одного поставщика энергии — это вызов для Центральной Европы, несущий реальную угрозу. Это заявление во многом конкретизировало смысл остальных выступлений, в которых звучали акценты о защите, как собственных интересов, так и всего ЕС. Особенно когда в Брюсселе рассматриваются вопросы финансирования проектов ЕС. Как заверяют участники саммита, многие из них находятся в развитии.

Сигналы из Берлина

Наблюдатели зафиксировали и такой важный момент, как начало Берлином сигнализации об изменении своего курса в отношении данной инициативы, страны которой выступают с критикой проекта «Северный поток — 2». Буквально сенсацией стало на прошлом саммите предложение главы МИД Германии стать членом «Триморья». Но далеко не все участники это заметили. Видимо поэтому Германия может присоединиться к группе, только если все нынешние члены инициативы проголосуют за расширение. Пока консенсус и тут всемогущ. Но в случае гиперпрогматичной щедрости Трампа, возможное членство Берлина в Инициативе будет не столь значимым. Так, судя по некоторым реакциям, думают в Варшаве и некоторых других «троеморских» столицах.

А тем временем, президент Польши Анджей Дуда сообщил на саммите о создании Фонда «Троеморья»: «Мы решили его создать как единственную институциональную форму сотрудничества в рамках «Троеморья», т. к. мы не хотим плодить бюрократов, создавать какие-либо специальные секретариаты или другие учреждения». Интересный пример для брюссельских бюрократов. И весьма, надо полагать, неприятный для разного рода евразийских, союзных структур. А ключевым проектом, по мнению президента Польши, является коридор Север-Юг, соединяющий уже существующий терминал СПГ в Свиноустье за 720 миллионов евро с южным концом газотранспортного коридора с терминалом на хорватском острове Крк.

Еврокомиссия уже выделила Хорватии 101,4 миллиона евро на строительство этого СПГ-терминала. Стоимость строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк со всей необходимой инфраструктурой оценивается примерно в 1 миллиард евро. Таким образом, польский терминал СПГ должен стать ключевой частью межморской системы Север-Юг интегрированной газовой сети стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Хорватии. Очевидно, что газовый коридор «Север — Юг» даст возможность Соединенными Штатам, считают эксперты iSANS, стать если не главным, то одним из ведущих экспортеров газа в Европу, оттесняя Россию.


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