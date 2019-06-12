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«Баста»: Точка кипения в «касте» силовиков в Беларуси уже близко

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  • 12.06.2019, 9:14
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Диктатор проводит над МВД аналог Стэнфордского тюремного эксперимента.

Cамые несчастные в нашей стране - это силовики, пишет Андрей Войнич для телеграм-канала «Баста».

Лукашенко проводит в Беларуси своеобразный аналог Стэнфордского тюремного эксперимента, только более масштабного, на уровне всей страны. Он разделил граждан на две категории - на тюремщиков-силовиков и на заключенных-гражданских, благо опыт работы в тюрьме у него имелся.

Возможно он даже знал об этом эксперименте 1971 года и руководствовался им намеренно, потому что уж сильно много параллелей можно провести.

Гражданам права урезали, а силовикам наоборот — увеличили. Вплоть до права свидетельствовать в пользу других силовиков против граждан, что открыло для диктатуры невероятно широкие возможности - от откровенной клеветы, оговоров и фальсификаций до реальной монетизации граждан и их прав.

Суды, разумеется, были подогнаны под нужды диктатуры и силовиков соответственно.

Это рождает парадокс, который заключается в том, что силовики, являясь тоже гражданами Беларуси, имея родственников - граждан Беларуси, действуют против них ради получения для себя сиюминутной выгоды. Они не ассоциируют себя с народом, не принимают участия в протестах против того, что их касается напрямую, более того - они подавляют эти протесты в ущерб себе же.

И они, и их родственники, также, как и все, вынуждены питаться плохими продуктами питания, получать некачественное образование, рисковать жизнью и здоровьем из-за БелАЭС, дышать в Бресте свинцом, а в Светлогорске отходами целлюлозной фабрики, платить за топливо завышенную цену, и постоянно рисковать своими сбережениями из-за вечно висящего на тонком волоске рубля.

Но даже не это пик всего. Из-за того, что наша страна стала полицейским государством, перспективы хорошей жизни для силовиков и их семей с каждым днем становятся все иллюзорнее и печальнее.

Простой пример. Ежегодно из нашей страны за границу уезжает огромное количество специалистов. Это педагоги и преподаватели, технари и инженеры, молодые ученые и самое главное, наверное, медики. Из моего окружения из медицины просто ушло 13 человек за 2018 год, восемь из них уехало в Польшу и, как ни странно, в Африку. Например, в Анголе медикам платят в разы больше и жизнь с работой лучше и свободнее.

Закончилось плачевно для всех, в том числе и для силовиков и их семей. Им просто не к кому обратиться, потому что даже в их закрытых специализированных «элитных» медучреждениях персонал стареет и не развивается.

Это касается абсолютно всех сфер жизни общества.

Они, как мне кажется, в большинстве случаев это понимают, но уже втянулись в это все. Кто-то идеологически, кто-то из-за круговой поруки, кто-то просто боится.

Но даже у этих людей, которых сегодня можно назвать «кастой без будущего», есть своя точка кипения и точка излома, после которой они тоже должны будут принять именно гражданскую позицию, а не позицию силовика, защищающего чужие блага. Она уже близко. Вечеринки по поводу отставки Шуневича — тому подтверждение.

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