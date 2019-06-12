Иван Голунов: переформат

Иван Голунов: переформат4
- Виктория Ивлева, «Эхо Москвы»
- 12.06.2019, 9:20
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Без сомнения, на акцию протеста сегодня в России надо выходить.
Окрыленными победой.
Напоенными свободой.
Я вообще не понимаю, чего вы все боитесь? и, самое главное, что изменилось?
Негодяи во власти устыдились содеянного?
Подонки превратились в святых?
Судьи покаялись вместе с прокурорами и следователями?
Менты вынули из карманов жертв подложенные туда наркотики?
1 канал перестал врать?
Скабеева ушла в монастырь?
Или, может быть, правительство изменившимся лицом бежит пруду?
Да вовсе нет.
Ну, посмотрите сами:
Олег Сенцов — сидит
Юрий Дмитриев — сидит
Артем Милушкин из Открытой России — сидит
Российские сироты — сидят по своим детским домам
Люди, продававшие сертифицированный пищевой мак — сидят
Аню Павликову, Машу Дубовик и других ребят из Нового Величия — судят
Виктора Филинкова из Сети — пытали
Больной Павел Гриб — сидит
Леонид Волков — сидит
Больной Станислав Клых — сидит
крымские татары — сидят
украинские моряки — сидят
ученый Кудрявцев — сидит
Война — идет.
И даже Иван Голунов, за которого встал город и которого город отвоевал — все византийские закулисные хитрые переговоры окончились бы ничем, если бы не мы, горожане, — так вот, даже Иван Голунов выпущен на свободу и дело его закрыто с формулировкой За НЕДОКАЗАННОСТЬЮ. Не за отсутствием улик, а за недоказанностью… То есть, в любое время, как ветер другой подует — раз, и докажут. Бывало такое уже много раз.
Сегодня надо встать и идти.
Вот раздаются голоса — давайте сегодня-завтра погуляем, а потом согласуем наш митинг… С кем согласуем? Он согласован с 31 статьей Конституции России в 1993 году.
А про погуляем — мы вот так погуляли 21 августа 1991 года, думая, что, раз свалили Железного Феликса, то со злом покончено.
Время показало, как же мы были неправы. Ошибки тех дней аукаются нам сегодня.
В далеком уже августе 1968 ВОСЕМЬ человек не испугались, хотя тогда пугаться явно было чего, неужто мы все трусливее их, восьмерых?
В нас не будут стрелять, как стреляли в рабочих в Новочеркасске в 63, нас не определят в психушки, как определили Наталью Горбаневскую за Чехословакию, не лишат работы, как лишали многих диссидентов, не сошлют в ссылку как живущую среди нас Елену Матвеевну Санникову, нам главное сказать себе вслед за Олегом Сенцовым.
НЕ БОЯТЬСЯ — ЭТО ТАК ПРОСТО!
И сделать шаг.
Сегодня разогнулась одна маленькая чешуйка на драконе, работы осталось еще ой как много, и работу эту можно сделать только с помощью систематического бесстрашия.
Много тут было разговоров, что вступились за Голунова, потому что он свой. Да мы тут все свои, и вступаться надо друг за друга. Постоянно. Ежедневно. Ежечасно. Каждую секунду.
Я иду на марш. И чем больше нас на нем будет, тем лучше для России.
Зоя Светова написала так: «Дело против Ивана Голунова прекратили. Но это не значит, что Марш в защиту Голунова надо отменять. Его надо ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ.
Даешь митинг в защиту всех невинно осужденных! "
А Зоя знает предмет гораздо лучше моего.
Итак, в 12 часов от Чистых Прудов.
PS. И вот что еще. Я думаю, что сам Иван Голунов, пережив все то, что ему пришлось пережить, вышел бы за любого без колебаний.
Виктория Ивлева, «Эхо Москвы»