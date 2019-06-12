Иван Голунов: переформат 4 Виктория Ивлева, «Эхо Москвы»

12.06.2019, 9:20

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Виктория Ивлева

Без сомнения, на акцию протеста сегодня в России надо выходить.

Окрыленными победой.

Напоенными свободой.

Я вообще не понимаю, чего вы все боитесь? и, самое главное, что изменилось?

Негодяи во власти устыдились содеянного?

Подонки превратились в святых?

Судьи покаялись вместе с прокурорами и следователями?

Менты вынули из карманов жертв подложенные туда наркотики?

1 канал перестал врать?

Скабеева ушла в монастырь?

Или, может быть, правительство изменившимся лицом бежит пруду?

Да вовсе нет.

Ну, посмотрите сами:

Олег Сенцов — сидит

Юрий Дмитриев — сидит

Артем Милушкин из Открытой России — сидит

Российские сироты — сидят по своим детским домам

Люди, продававшие сертифицированный пищевой мак — сидят

Аню Павликову, Машу Дубовик и других ребят из Нового Величия — судят

Виктора Филинкова из Сети — пытали

Больной Павел Гриб — сидит

Леонид Волков — сидит

Больной Станислав Клых — сидит

крымские татары — сидят

украинские моряки — сидят

ученый Кудрявцев — сидит

Война — идет.

И даже Иван Голунов, за которого встал город и которого город отвоевал — все византийские закулисные хитрые переговоры окончились бы ничем, если бы не мы, горожане, — так вот, даже Иван Голунов выпущен на свободу и дело его закрыто с формулировкой За НЕДОКАЗАННОСТЬЮ. Не за отсутствием улик, а за недоказанностью… То есть, в любое время, как ветер другой подует — раз, и докажут. Бывало такое уже много раз.

Сегодня надо встать и идти.

Вот раздаются голоса — давайте сегодня-завтра погуляем, а потом согласуем наш митинг… С кем согласуем? Он согласован с 31 статьей Конституции России в 1993 году.

А про погуляем — мы вот так погуляли 21 августа 1991 года, думая, что, раз свалили Железного Феликса, то со злом покончено.

Время показало, как же мы были неправы. Ошибки тех дней аукаются нам сегодня.

В далеком уже августе 1968 ВОСЕМЬ человек не испугались, хотя тогда пугаться явно было чего, неужто мы все трусливее их, восьмерых?

В нас не будут стрелять, как стреляли в рабочих в Новочеркасске в 63, нас не определят в психушки, как определили Наталью Горбаневскую за Чехословакию, не лишат работы, как лишали многих диссидентов, не сошлют в ссылку как живущую среди нас Елену Матвеевну Санникову, нам главное сказать себе вслед за Олегом Сенцовым.

НЕ БОЯТЬСЯ — ЭТО ТАК ПРОСТО!

И сделать шаг.

Сегодня разогнулась одна маленькая чешуйка на драконе, работы осталось еще ой как много, и работу эту можно сделать только с помощью систематического бесстрашия.

Много тут было разговоров, что вступились за Голунова, потому что он свой. Да мы тут все свои, и вступаться надо друг за друга. Постоянно. Ежедневно. Ежечасно. Каждую секунду.

Я иду на марш. И чем больше нас на нем будет, тем лучше для России.

Зоя Светова написала так: «Дело против Ивана Голунова прекратили. Но это не значит, что Марш в защиту Голунова надо отменять. Его надо ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ.

Даешь митинг в защиту всех невинно осужденных! "

А Зоя знает предмет гораздо лучше моего.

Итак, в 12 часов от Чистых Прудов.

PS. И вот что еще. Я думаю, что сам Иван Голунов, пережив все то, что ему пришлось пережить, вышел бы за любого без колебаний.

Виктория Ивлева, «Эхо Москвы»