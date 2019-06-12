закрыть
12 июня 2019, среда, 11:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Иван Голунов: переформат

4
  • Виктория Ивлева, «Эхо Москвы»
  • 12.06.2019, 9:20
  • 1,292
Виктория Ивлева

Без сомнения, на акцию протеста сегодня в России надо выходить.

Окрыленными победой.

Напоенными свободой.

Я вообще не понимаю, чего вы все боитесь? и, самое главное, что изменилось?

Негодяи во власти устыдились содеянного?

Подонки превратились в святых?

Судьи покаялись вместе с прокурорами и следователями?

Менты вынули из карманов жертв подложенные туда наркотики?

1 канал перестал врать?

Скабеева ушла в монастырь?

Или, может быть, правительство изменившимся лицом бежит пруду?

Да вовсе нет.

Ну, посмотрите сами:

Олег Сенцов — сидит

Юрий Дмитриев — сидит

Артем Милушкин из Открытой России — сидит

Российские сироты — сидят по своим детским домам

Люди, продававшие сертифицированный пищевой мак — сидят

Аню Павликову, Машу Дубовик и других ребят из Нового Величия — судят

Виктора Филинкова из Сети — пытали

Больной Павел Гриб — сидит

Леонид Волков — сидит

Больной Станислав Клых — сидит

крымские татары — сидят

украинские моряки — сидят

ученый Кудрявцев — сидит

Война — идет.

И даже Иван Голунов, за которого встал город и которого город отвоевал — все византийские закулисные хитрые переговоры окончились бы ничем, если бы не мы, горожане, — так вот, даже Иван Голунов выпущен на свободу и дело его закрыто с формулировкой За НЕДОКАЗАННОСТЬЮ. Не за отсутствием улик, а за недоказанностью… То есть, в любое время, как ветер другой подует — раз, и докажут. Бывало такое уже много раз.

Сегодня надо встать и идти.

Вот раздаются голоса — давайте сегодня-завтра погуляем, а потом согласуем наш митинг… С кем согласуем? Он согласован с 31 статьей Конституции России в 1993 году.

А про погуляем — мы вот так погуляли 21 августа 1991 года, думая, что, раз свалили Железного Феликса, то со злом покончено.

Время показало, как же мы были неправы. Ошибки тех дней аукаются нам сегодня.

В далеком уже августе 1968 ВОСЕМЬ человек не испугались, хотя тогда пугаться явно было чего, неужто мы все трусливее их, восьмерых?

В нас не будут стрелять, как стреляли в рабочих в Новочеркасске в 63, нас не определят в психушки, как определили Наталью Горбаневскую за Чехословакию, не лишат работы, как лишали многих диссидентов, не сошлют в ссылку как живущую среди нас Елену Матвеевну Санникову, нам главное сказать себе вслед за Олегом Сенцовым.

НЕ БОЯТЬСЯ — ЭТО ТАК ПРОСТО!

И сделать шаг.

Сегодня разогнулась одна маленькая чешуйка на драконе, работы осталось еще ой как много, и работу эту можно сделать только с помощью систематического бесстрашия.

Много тут было разговоров, что вступились за Голунова, потому что он свой. Да мы тут все свои, и вступаться надо друг за друга. Постоянно. Ежедневно. Ежечасно. Каждую секунду.

Я иду на марш. И чем больше нас на нем будет, тем лучше для России.

Зоя Светова написала так: «Дело против Ивана Голунова прекратили. Но это не значит, что Марш в защиту Голунова надо отменять. Его надо ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ.

Даешь митинг в защиту всех невинно осужденных! "

А Зоя знает предмет гораздо лучше моего.

Итак, в 12 часов от Чистых Прудов.

PS. И вот что еще. Я думаю, что сам Иван Голунов, пережив все то, что ему пришлось пережить, вышел бы за любого без колебаний.

Виктория Ивлева, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев