Игорь Шитов: Тренер, наверное, попрощался с нами 1 12.06.2019, 9:27

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Игорь Шитов

Защитник сборной Беларуси прокомментировал матч с Северной Ирландией.

Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов после поражения от команды Северной Ирландии (0:1) в отборочном матче чемпионата Европы-2020 рассказал о разговоре с главным тренером команды Игорем Криушенко, сообщает pressball.by.

- Вы держались за плечо, когда покидали поле. Все нормально?

- Давайте по игре.

- Четыре поражения. Какое в команде настроение?

- Конечно, настроение не может быть хорошим. Тренер, наверное, попрощался с нами. Поэтому все пока печально.

- Тренер попрощался?

- Наверное, да.

- Как команда отреагировала на это?

- Понимаем, что нужен результат. Четыре игры — ноль очков. В этом матче нужна была победа, чтобы что-то оставалось прежним. Хотя, может, он на эмоциях это сказал. Понимая, что сегодня нужна была победа.

- Вы один из ветеранов команды. Было у опытных игроков желание подойти к тренеру, предложить что-то изменить?

- Мы игроки, мы должны делать то, что говорит тренер. Если каждый будет гнуть свою линию, высказывать свои пожелания, думаю, это не пойдет на пользу команде. Он опытный человек, поэтому мы не влияли на его решения в матчах с Германией и Северной Ирландией. Мы выполняли свою работу. Как получилось, так получилось.

- Всего два удара в створ за матч. Почему не получилось сыграть впереди?

- Может, потому что Нехайчик играл не на своей позиции. Может… Но это все оправдания. Не хочу оправдываться. Нам нужно прибавлять, каждому. В любом аспекте игры.

- Удивлены, что Нехайчик вышел на этой позиции?

- Ему не осталось места — на краях вышли быстрые игроки. Тренер захотел использовать всех скоростных игроков, которые есть у нас в обойме. Поэтому определили в центре поля.

- Группу Лиги Европы прошли на позитиве. Почему сейчас все так резко поменялось?

- Мы провели две игры с соперниками высокого класса. Но Северной Ирландии проиграли дважды, поэтому двоякие впечатления. Не очень приятно. Но не совсем сильно мы расстроились.

- Что нужно изменить в сборной, чтобы все стало хорошо?

- Сборная — лакмусовая бумажка нашего чемпионата. Поэтому нужно что-то в чемпионате. В этом году чемпионат стал более сильным, но один год не решит задачу.

- Сборная провела два матча по разным тактическим схемам. Насколько тяжело перестраиваться?

- Кто-то в клубах играет по этим схемам. Не думаю, что тяжело перестроиться. Тяжело именно наигрывать новые связи. Новые люди, ротация состава.