Валерий Карбалевич: Интеграционные переговоры между Беларусью и РФ напоминают Средневековье 6 12.06.2019, 9:46

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Валерий Карбалевич

Информация держится в тайне от граждан.

Последняя неделя была богаты на заявления российских и белорусских чиновников об интеграции двух государств. Сперва глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым заговорил о том, что стороны «обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора».

Вслед за ним отметился белорусский посол в России Владимир Семашко, заявивший, что «Беларусь и Россия должны выйти на новый этап интеграции».

И, наконец, Владимир Путин, «успокоивший» белорусов утверждением, что «сегодня нет никаких оснований для государственного объединения». Прозвучало это так, что беспокоиться нам нужно с утроенной силой.

Громкие заявления «Салідарнасці» прокомментировал политолог Валерий Карбалевич:

— Причина для беспокойства есть. Она появилась в прошлом году, когда стало понятно, что Россия серьезно стремится к объединению с Беларусью. Теперь мы видим определенные информационные штрихи, которые рисуют эту картину.

Есть ли шансы у Москвы именно сейчас продавить вопрос единой валюты? Политолог обращает внимание на то, что переговоры сторон проходят в тайне:

— Ситуация напоминает Средневековье, когда князья и короли делились и объединялись своими княжествами и королевствами под молчание своих подданных. Проблема в том, что общество — и белорусское, и российские — никак не участвует в этом процессе.

Собеседник «Салідарнасці» считает нужным подождать более конкретных заявлений официальных лиц, программы действий.

Слова белорусского посла Валерий Карбалевич интерпретировал следующим образом:

— Действительно, та риторика, которую использовал Владимир Семашко, характерна для российских властей. Белорусские официальные лица до сих пор уклонялись от такой риторики. Я могу высказать гипотезу: Семашко — хозяйственник, он не очень осведомлен в таких дипломатических вопросах. Не известно, кто писал ему эти слова, он их просто прочитал. Трудно на основе его высказываний делать выводы, что за этими словами стоит позиция белорусского руководства.