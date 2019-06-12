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Тысячи чехов потребовали отставки премьера и министра юстиции

  • 12.06.2019, 9:51

Протестующие вышли на улицы в более чем 300 городах.

Тысячи чехов вышли на улицы во вторник требовать отставки премьер-министра Андрея Бабиша и его нового министра юстиции Марии Бенешовой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Протестующие собрались в более 300 городах через неделю после того, как десятки тысяч собрались в Праге.

Они призывают Бабиша уйти в отставку после предварительного отчета Европейского союза об установлении конфликта интересов в отношении европейских субсидий для его бывшей бизнес-империи.

Протестующие хотят того же от министра юстиции, которая, по их словам, может поставить под угрозу правовую систему.

Поводом для демонстраций, в частности, стало намерение Бенешовой провести реформу прокуратуры и упразднить должность генерального прокурора. Именно генпрокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

Большой протест запланирован на 23 июня в Праге, если требования не будут удовлетворены. Бабиш неоднократно заявлял, что не уйдет в отставку.


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