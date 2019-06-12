закрыть
12 июня 2019, среда, 11:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Протест лунинецких клубничников

9
  • 12.06.2019, 10:28
  • 3,725

Лунинетчина завалена клубникой, а из-за отсутствия сбыта люди выбрасывают ягоду прямо в поле.

Даже по 20 копеек люди к вечеру 11 июня не могли сдать ягоду – бочки затарились и уехали. Вот и вернули земле то, что она дала, пишет сайт Медиа-Полесье.

Сухую крупную ягоду скупщики брали по 50 копеек, ещё и придирались. Есть информация, что несколько вёдер люди высыпали прямо на рынке, под ноги скупщикам.

«За два ведра отборной ягоды, одна в одну, я выручила 7 рублей. Не стоит она труда, чтобы даже выбрать, не говоря уже о том, чтобы вырастить», - жалуется одна из сдатчиц.

«Легче под забор выбросить. Или пусть на кустах пропадает», - подтверждает другая.

Третьи жалуются на местную власть, которая не подготовилась так, как следует, к сезону. Рынок – рынком, но, чтобы дать местным жителям заработать, создав хотя бы маломальскую конкуренцию для госзакупки, нужно было позаботиться заранее. Да и сейчас можно успеть хоть как-то исправить ситуацию.

Выброшенная под ноги ягода – это своеобразный протест. И позор.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев