Комиссар Совета Европы Дуня Миятович решила посетить Крым 1 12.06.2019, 10:25

Дуня Миятович

Поездка планируется в связи с правозащитной деятельностью.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить аннексированный Россией Крым, однако "это предстоит подтвердить".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в Интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", – цитирует Миятович ее офис.

Накануне пресс-служба МИД России заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

Отметим, что Миятович не может поехать на оккупированный полуостров без согласия со стороны Украины.