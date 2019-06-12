Самую большую кошку в мире сняли на видео 1 12.06.2019, 10:32

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Хищник достигает 319 килограммов, а разгоняться он способен до 60 километров в час.

Американец Майкл Холстон из города Мертл-Бич, штат Южная Каролина (США), показал на видео прогулку огромного лигра (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой) по кличке Аполлон. Соответствующий ролик опубликован на YouTube, пишет таблоид The Sun (перевод - «Сегодня»).

Как сообщает издание, по весу хищник достигает 319 килограммов, а разгоняться он способен до 60 километров в час. Холстон уверен, что это "самая большая кошка в мире".

Опубликованное мужчиной видео на YouTube уже набрало 102 тысячи просмотров. В комментариях пользователи сравнили животное с доисторическим саблезубым тигром, вымершим около 42 тысяч лет назад.

Лигр – крупнейший представитель семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Лигр может достигать в длину четырех и более метров, а его вес превышает 300 килограммов.