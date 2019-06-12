закрыть
12 июня 2019, среда, 11:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Представитель Зеленского в Раде рассказал о планах президента Украины на первые 100 дней

  • 12.06.2019, 10:40
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Руслан Стефанчук сравнил ситуацию в Украине с шахматами.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что разработан план действий главы государства на 100 дней. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, какие показатели эффективности (KPI), установлены на первые 100 дней президентства Зеленского, Стефанчук сказал: "План действий на 100 дней у нас есть. Но каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы. Фундаментальные цели на 100 дней – от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики".

По его словам, в украинской политике "президент напоминает шахматного короля – фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".

"Для нынешних условий - это особенно справедливо. А с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий. Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам", - отметил Стефанчук.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев