Последние 20 лет министрами внутренних дел становились лишь те, кто родился за пределами Беларуси 1 12.06.2019, 10:46

Юрий Караев (слева) и Игорь Шуневич

Фото: «Радыё Свабода»

Караев — пятый глава МВД, не являющийся гражданином Беларуси по рождению.

Министром внутренних дел 11 июня был назначен уроженец Северной Осетии Юрий Караев, пишет nn.by.

«А белоруса не нашлось?», «Неужели нет кандидатов на эту должность из Беларуси?», «То из Украины, то из России. Что, белоруса нельзя назначать на эту должность?» — примерно так звучат три самых популярных комментария под новостью о назначении нового главы МВД.

Караев попал служить на территорию Беларуси еще в советское время.

Почему же тогда возникают вопросы?

Дело в том, что Караев — пятый подряд руководитель самой могущественной силовой структуры, родившийся за пределами Беларуси.

Можно считать это совпадением, но с 1999 года не было ни одного министра внутренних дел, местом рождения которого бы в паспорте была указана Беларусь.

Юрий Сиваков (1999—2000) родом с российского Сахалина. Учился на Дальнем Востоке. В Беларусь попал на службу, так и остался.

Владимир Наумов (2000—2009) разговаривал с белорусским акцентом, но являлся уроженцем Смоленской области.

Анатолий Кулешов (2009—2012) хотя и вырос в Чашникском районе, но родился на территории нынешнего Азербайджана.

Игорь Шуневич (2012—2019) родился и получил образование в Луганской области Украины.

Наконец, Юрий Караев — уроженец Северной Осетии.

С юридической точки зрения место рождения имеет значение лишь в одной ситуации: чтобы быть президентом страны, нужно быть гражданин Беларуси по рождению.