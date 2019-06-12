Как освобождали Ивана Голунова 12.06.2019, 10:50

Иван Голунов

Фото: Reuters

Столь быструю реакцию власти на общественное возмущение российские СМИ называют беспрецедентной.

Дело в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков, закрыто. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает ВВС.

Он также заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены от работы, а главу УВД по ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками главного управления МВД по Москве решено уволить.

Представляющий интересы Голунова адвокат Сергей Бадамшин написал в своем телеграм-канале, что "в конечном итоге победили закон и справедливость".

Столь быструю реакцию власти на общественное возмущение по поводу дела Ивана Голунова российские СМИ называют беспрецедентной. Многие также обращают внимание на невероятную солидарность коллег журналиста из других изданий, которые перепечатывали расследования Голунова и высказывали слова поддержки в его адрес.

Происходящее с Голуновым стало главной новостью недели в России, обойти вниманием которую не смогли и федеральные телеканалы. Тему освобождения журналиста затронул даже Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале.

Он пошутил, что это был "самый короткий домашний арест в истории", а решение Колокольцева сравнил с названием повести Михаила Салтыкова-Щедрина. "Как один журналист двух генералов отстранил", - иронизировал ведущий.

Интернет-издание The Bell пообщалось с председателем совета директоров "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, который рассказал, как принималось решение об освобождении Голунова.

По словам Муратова, в субботу он вместе с главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым встретился в мэрии Москвы с заместителями Сергея Собянина. На встречу был приглашен и начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов.

"Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие", - говорит Муратов.

По его словам, в принятии решения принимал участие Владимир Путин. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова доложила ему о ситуации и, выйдя, предположила, что сфабрикованными могут быть десятки тысяч приговоров по наркотикам.

Как рассказал Муратов, решение о закрытии дела было принято еще в понедельник, но следственные органы ждали результатов экспертизы ДНК. Днем 11 июня стало понятно, что никаких следов Голунова на изъятом в его квартире не оказалось.

"Оставался один вариант - вернуть Голунова в профессию и сказать спасибо журналистам и общественности, которые показали важнейший пример солидарности", - сказал Муратов. По его мнению, влияние на ситуацию оказало письмо с требованием освободить Голунова, а также готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня.

"Коммерсант" обсудил возможные последствия дела Голунова с юристами, которые сходятся во мнении, что оперативники и следователи, участвовавшие в преследовании журналиста, "безусловно, должны ответить".

Опрошенные изданием юристы также считают, что эта громкая история должна стать поводом для тщательной ревизии всего массива уголовных дел по наркотикам. Политологи, в свою очередь, высказали мнение, что ключевую роль в освобождении журналиста сыграло общественное давление.

"Самый верхний уровень власти опять оказался в ситуации, когда кто-то на среднем уровне решает свои проблемы - а наверху приходится за все отвечать, - сказал изданию Александр Баунов из Московского центра Карнеги. - Путин уже пострадал, Петербургский форум исчез, его затмили новости о Голунове. И было понятно, что дальше повторится ситуация с Кириллом Серебренниковым: на каждой пресс-конференции, на каждых переговорах с иностранными лидерами стали бы капать ему на мозг".

Газета "Ведомости" также пишет о том, что у дела Голунова могут быть серьезные последствия, учитывая его масштаб и резонанс.

"Очевидно, что дезинфекция и регулировка правоохранительной системы - крайне важный, но сложный и долгий процесс, затрагивающий интересы множества людей во власти и вне ее, сопротивление будет сильным", - говорится в колонке "Ведомостей".

"Дело против Голунова фактически закончено. Но дело против системы, в которой стало возможно такое беззаконие, только начинается - иначе такие дела обязательно будут возникать снова и снова. Закон должен соблюдаться всеми и для всех - только тогда победа будет окончательной", - отмечают "Ведомости".