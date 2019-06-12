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Польским учителям повысят зарплаты на 9,6%

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  • 12.06.2019, 11:12
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Иллюстрационное фото Shutterstock

Правительство повысит зарплату протестовавшим преподавателям.

Министр национального образования Польши Дариуш Пионтковский сообщил, что правящая в стране партия «Право и справедливость» стремится как можно скорее договориться с профсоюзом работников образования «Солидарность». Частью этого соглашения является повышение заработной платы учителей с сентября этого года на 9,6%, сообщает «Польское радио».

Дариуш Пионтковский уверяет, что средства будут найдены: «Мы отдаем себе отчет, что должны быть найдены дополнительные средства. И произойдут соответствующие передвижки в бюджете».


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