10 продуктов, которые охлаждают в жару 3 12.06.2019, 11:17

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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Самые правильные продукты для знойного лета.

Мята

Эфирное масло мяты перечной — одно из лучших масел в жару: оно охлаждает пищеварительный огонь, пишет сайт elle.ru.

Многолетнее травянистое растение, мята обладает способностью охлаждать организм. Свежие листики мяты дополнят натуральный лимонад или салат из свежих фруктов.

Огурцы

Свежий огурец утоляет жажду и охлаждает. Он выступает в качестве антиоксиданта, особенно если поступает в организм вместе с жареными продуктами. Диетологи рекомендуют в жару делать лимонад на основе воды, ломтиков огурца и лимона — он охладит и мгновенно утоляет жажду.

Кабачки

Кабачки, особенно когда они молодые, можно без преувеличения назвать природным лекарством. В их мякоти содержатся не только белки и углеводы, но и каротин, аскорбиновая кислота, витамины группы В, пектины, минеральные соли магния, калия, кальция и железа. В жару они восполняют состав микроэлементов, а также, благодаря высокому содержанию воды, быстро усваиваются.

Спаржа

Минимальная калорийность спаржи и высокое содержание клетчатки делают продукт отличным ингредиентом в жаркую погоду, что позволяет сделать рацион легче и разгрузить организм. Главный секрет приготовления вкусной спаржи — не передержать продукт на огне, нужная степень «аль денте» достигается буквально за пару минут.

Киви

В зависимости от сорта, киви может быть весом от 50 до 150 грамм, при этом большую его часть составляет вода (около 84%). Помимо этого, фрукт славится высоким содержанием витамина С, из-за чего француженки считают его главным продуктом для красоты кожи. В жару киви отлично восстанавливает водный баланс и повышает сопротивление к УФ-лучам.

Щавель

В сезон дачной зелени эксперты по здоровому питанию рекомендуют налегать на щавель, так как употребление этого листового овоща очень эффективно поддерживает работу сердца и сосудов — органов, особенно сильно страдающих от жары. По словам врачей, щавель защищает сосуды от опасных холестериновых отложений.

Зеленая гречка

В жару многие люди страдают от ухудшения сна, именно поэтому диетологи рекомендуют ввести в рацион зеленую гречку. Благодаря высокому содержанию железа, она укрепляет нервную систему, что благоприятно влияет на сон и психоэмоциональное состояние.

Кокосовая вода

Кокосовая вода — это чудо-напиток, восполняющий водный баланс организма. Она очень освежает и содержит здоровые углеводы, электролиты и минералы, сохраненные в натуральной форме и в самых стерильных условиях. Это натуральный изотонический напиток, где уровень электролитов такой же, как в человеческом организме. Наиболее полезна кокосовая вода, полученная прямо из молодого кокоса.

Лайм

Высокое содержание витамина С в лайме делает его незаменимым в диетическом и лечебном питании, поскольку аскорбиновая кислота нейтрализует вредный холестерин, растворяет жиры и выводит их из организма, укрепляет иммунитет и ускоряет выздоровление при простуде, что является частым явлением из-за сезона кондиционеров. Охлажденные напитки на основе лайма помогают восполнить баланс микроэлементов и воды.

Арбуз

Как ни удивительно, но такой продукт, как арбуз, уступает вышеприведенным в содержании воды — здесь ее 92%. Это источник легкоусваиваемых сахарозы и фруктозы, пектинов, органических элементов и кислот, а также витаминов. Арбуз обладает мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, жаропонижающим, слабительным и общеукрепляющим свойствами. Нормализует процессы обмена веществ, усиливает перистальтику кишечника.