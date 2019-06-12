Раздрай в Москве из-за убытков в «Дружбе» 2 12.06.2019, 11:33

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В высшем эшелоне российской власти разгорается конфликт вокруг расплаты за грязную нефть.

Министр финансов России Антон Силуанов раздраженно и нарочито грубо высказывается про "косяки" "Транснефти", президент этой госкомпании Николай Токарев прямо обвиняет "уважаемых роснефтевых друзей", а глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме правительству просит надавить на "Транснефть" в вопросе компенсаций… В Москве на самом верху явно царит раздрай, если прибегнуть к силуановской разговорно-жаргонной лексике, пишет dw.com.

"Транснефть" вроде бы готова платить, но позже

Лобовое столкновение столь мощных политико-экономических фигур вызвано беспрецедентной аварией в российской нефтяной отрасли: из-за попадания в "Дружбу" огромного количества дихлорэтана оказался загрязненным и на многие недели парализованным главный экспортный нефтепровод России. По мере того, как поставки кондиционной нефти по нему частично восстанавливаются, на первый план выходит вопрос о возмещении убытков пострадавшим клиентам и оплате издержек, связанных с многомесячной ликвидацией последствий аварии.

Испорченный товар ушел за рубеж по магистральному трубопроводу, за который отвечает "Транснефть". Глава этой трубопроводной госмонополии Николай Токарев заявляет о принципиальной готовности платить компенсации, но настаивает на обстоятельном разбирательстве (или, по мнению некоторых, просто тянет время). "Когда все станет понятнее, мы выполним свои обязательства", - обещает он 6 июня в интервью РБК. А 11 июня выясняется, что "понятнее" станет через 2-3 месяца. Об этом сообщает вице-президент компании Рашид Шарипов.

Такой подход не устраивает государственную компанию "Роснефть", выступающую в роли пострадавшего, причем дважды: как грузоотправитель и как грузополучатель. Ведь она не только экспортирует по трубопроводам добытую нефть, но и является совладельцем немецкого нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Этот НПЗ работает на российском сырье и с 24 апреля по сей день ничего не получал по "Дружбе" (достигшая Польшу 9 июня чистая нефть дойдет до Германии транзитом предположительно лишь 13-15 июня).

"Роснефть" обвиняют в "кладбищенском бизнесе"

Поэтому глава "Роснефти" Игорь Сечин еще в конце мая направляет курирующему ТЭК вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Козаку письмо "с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе "Дружба", - сообщает 11 июня газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников.

Издание The Bell делает из этой публикации вывод, что "Роснефть" ведет себя в данной ситуации "жестче зарубежных партнеров: она требует компенсации сразу и в максимальном размере". Однако "Транснефть" дает не менее жесткий отпор. Советник главы (и пресс-секретарь) этой госкомпании Игорь Демин заявляет "Коммерсанту", что "недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес - делать деньги на несчастье".

В свою очередь, сам глава "Транснефти" Николай Токарев все в том же интервью РБК фактически возлагает на "Роснефть" часть ответственности за недостаточный контроль качества в нефтепроводе "Дружба". "У нас в законопроекте "О магистральном трубопроводном транспорте", который мы пытались принять два года, был раздел, предусматривающий меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти", - напоминает президент "Транснефти".

Чем объяснить бесстрашие Николая Токарева

А затем Николай Токарев напрямую обвиняет "Роснефть", лоббистов ее интересов в высшем руководстве страны и Федеральную антимонопольную службу РФ в срыве предлагаемой меры: "Но первые, кто выступил против,- уважаемые "роснефтевые" друзья и ФАС: это, мол, приведет к росту тарифов, потребует закупки оборудования, реагентов, найма персонала. Они сказали, что вся нормативная база уже есть, поэтому не надо".

Чем объяснить бесстрашие Николая Токарева, бросающего столь неприкрытый вызов одному из самых могущественных людей в сегодняшней России - главе "Роснефти" Игорю Сечину? Возможно, тем, что генерал-майор ФСБ в отставке, возглавляющий "Транснефть" с 2007 года, в 1980-е годы работал в Дрезденской резидентуре КГБ и там, согласно "Википедии", "оказывал покровительство Владимиру Путину".

Однако в данной ситуации аргументы и позиции оператора экспортного трубопровода представляются все же не очень сильными. Тем более, что 11 июня становится известно, что в Самаре под домашний арест отправлены четыре новых фигуранта уголовного дела о его загрязнении, и все четверо - сотрудники компании "Транснефть-Дружба". Не случайно, наверное, в тот же день приходит сообщение агентства "Интерфакс", что в "Транснефти" рассчитывают на "досудебное урегулирование" спора с грузоотправителями.

Конфликт интересов: Александр Новак между двумя стульями

Это означает, что одной госкомпании ("Транснефть") придется выплатить компенсации другой госкомпании ("Роснефть"), а также экспортерам, находящимся в региональной ("Татнефть") и/или частной собственности. Ну и, конечно, зарубежным клиентам. В результате прибыль оператора "Дружбы" снизится, и ему, скорее всего, придется сократить дивиденды своим акционерам. А основным из них является государство, которое уже твердо заложило эти выплаты в свой бюджет.

Отсюда и гневная реакция с использованием жаргонной лексики министра финансов Антона Силуанова. "Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - заявляет он журналистам еще 29 мая и поясняет: "Это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти".

Отметим, что столь серьезный упрек брошен всей "Транснефти", а значит, и председателю ее совета директоров Александру Новаку. Он, естественно, не заинтересован в ухудшении финансовых показателей своей фирмы и, соответственно, должен выступать за минимизацию компенсаций. Но это означает, что ухудшатся показатели российских нефтяных компаний, о процветании которых Новак вообще-то должен заботиться как министр энергетики РФ. Тут явный конфликт интересов.

Чем вам не раздрай? Министр финансов и глава "Роснефти" противостоят главе "Транснефти", а министр энергетики сидит между двумя стульями. Причем если верх возьмут Силуанов и Сечин, то Токареву и Новаку придется одобрить как выплату крупных компенсаций российским и зарубежным партнерам, так и сохранение дивидендов на обещанном уровне. К тому же надо будет, к примеру, оплатить многомесячную работу государственной компании РЖД, которая вывозит сейчас грязную нефть из "Дружбы" в резервуары Новороссийского порта, и, вероятно, найти деньги на починку пострадавшего от коррозии оборудования.

Как всего этого достичь в условиях более чем вероятного падения прибыли? Один вариант - залезть в долги. Другой - сократить издержки внутри "Транснефти": экономить на инвестициях, увольнять персонал, резко урезать зарплаты топ-менеджерам, то есть самим себе. Так просто они на подобный вариант вряд ли согласятся.