Фотофакт: В Гомеле родители будущих первоклассников выстраиваются в очередь за сутки 11 12.06.2019, 11:46

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Это нужно, чтобы записать ребенка в школу.

В фойе на втором этаже СШ № 73 еще со вчерашнего дня началось родительское дежурство. Два-три человека сменяют друг друга через каждые три-четыре часа, пишет gomel.today.

Зачем? Чтобы успеть записать своих детей в первый класс. В этой школе учатся ребята из нового 104 микрорайона, где на данный момент нет ни отдельной школы, ни введенного в эксплуатацию садика.

В 7.20 утра здесь уже собралось более 30 человек. В списках — уже 70. Приемная комиссия начнет работать в 8.00. Выбор небольшой: либо записывайся за сутки и дежурь у дверей школы, либо ищи оставшиеся места для ребенка в школе по всему городу.

«Всего в этом году набирают четыре класса по 28 человек. Если не придешь заранее, скорее всего, ребенок не попадет в эту школу. И даже не будет учиться в нашем районе. Нас примут туда, где останутся места. Я не хочу возить ребенка в другой конец города. Эти очереди — это наша родительская инициатива. Родители записывались еще со вчера, организовывали дежурства. Мне не нравится, что происходит именно так. Еще на прошлой неделе я была в корне не согласна, что ради того, чтобы ребенка взяли в 1 класс, нужно сутки дежурить. Но я у меня нет другого выбора! Если я приду завтра подавать документы, то мест уже не будет. Родители все нервные, никому не нравится стоять сутками. Я дежурю с самого утра, чтобы успеть на работу. И так происходит не только в нашей школе, так по всему городу: и на Кристалле, и в Волотове, и в Советском районе», — рассказывает мама будущего первоклашки.

Немного иная ситуация сложилась в СШ № 61. Родители будущих первоклассников также еще со вчерашнего вечера стоят в очереди, которая к шести утра достигает более 20 человек. Цель — записать детей именно в это учебное заведение. Учреждение образование новое, есть бассейн, специализированные начальные классы. Первых классов всего четыре, они могут принять примерно 120 детей. Это цифра намного меньше количества тех, кто хочет учиться здесь. Именно это вынуждает родителей из года в год ночевать во дворе школы.

Но не факт, что все желающие, даже те, кто ночует под дверями, смогут отдать своего сына или дочь именно в СШ № 61. По правилам работы общеобразовательных школ классы в первую очередь формируются из детей, чей адрес по прописке закреплен за этим учреждением образования.

«В Ирининской гимназии родители дежурили с 5 утра, к этому времени была сотня человек. В 18.00 мы с соседкой записались 81 по очереди. В детский сад в начальной школе № 63 в 21.40 я была седьмой. Пришлось оставить на дежурство папу, пришла с детьми утром в 7.45, было 50 человек. Соседка поехала в 4.15 ночью в школу № 2, была четвертая, там людей меньше: к семи утра 30 человек. Но там была два списка — один инициативной группы, а со вторым вышла директор и озвучила, что к ней записались заранее и она будет в первую очередь принимать по своему списку. Когда родители подняли "хай", начали принимать "как в поликлинике" один по ее списку, второй по списку родителей, в итоге моя соседка попала девятой. Будут "пихать под завязку" в Новобелицу. В 73 и 15 школе будет по семь первых классов по 30 человек, даже самые "золотые" учителя "сдадут" со временем, такую нагрузку выдержать может не каждый», — делится впечатлениями гомельчанка.