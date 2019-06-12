Спортивный комментатор Баранов: Хватит негатива 8 12.06.2019, 11:52

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Павел Баранов

Белорусский футбол в кризисе, но не нужно его топить.

Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов во время матча Беларусь – Северная Ирландия (0:1) высказался об игре подопечных Игоря Криушенко, сообщает «Трибуна».

«Понятно, мы проигрываем. Хотелось бы поддержать нашу сборную. По крайне мере, по самоотдаче, особенно во втором тайме, претензий не предъявишь. Да, по факту, конечно, команда Северной Ирландии весьма добротный коллектив. И тут мы уже говорим о некоторых нюансах.

Хватит негатива. Понятно, что мы проигрываем, но топить их лишний раз я не хочу. Видно, что бились. Старались и что-то делали, но впереди еще масса работы по факту. Наш футбол в кризисе. Чего их лишний раз топить. Мы видели, что мяч мог оказаться и в воротах Северной Ирландии. А здесь что поделать, что у нас нет такого, как Пэдди Макнейр, который может в концовке игры уйти от Маевского, переложить мяч и с ближнего угла под опорную пробить Александру Гутору», – сказал Баранов.