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Ученые придумали, как улучшить жизнь людей-сов

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  • 12.06.2019, 11:55
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Простые изменения в привычках могут перевести внутренние часы тех, кто привык не спать по ночам.

Исследователи сна из Великобритании и Австралии сфокусировали свое внимание на совах, бодрствующих тогда, когда большинство людей спит. Результаты своих экспериментов ученые Бирмингемского, Суррейского (Великобритания) и Монашского (Австралия) университетов опубликовали в журнале Sleep Medicine, сообщает «Вокруг света».

Испытаниям подверглась 21 «экстремальная» сова. Обычно все они ложились спать около 02:30 и не вставали раньше 10:00.

Основной мотивацией для проведения такого рода исследований стало резонное предположение, что недостаточный уровень сна и смещение биологических часов могут нарушить процессы жизнедеятельности, подвергая человека повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.


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