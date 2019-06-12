В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова: онлайн-трансляция

В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова: онлайн-трансляция3
- 12.06.2019, 12:02
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(обновляется) Люди вышли на улицу, несмотря на прекращение дела против журналиста.
В Москве сегодня, в День России, объявлен марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного несколько дней назад после того, как у него, якобы, нашли дома наркотики.
Заявленный маршрут акции - от метро "Чистые пруды" до здания ГУ МВД по Москве (Петровка, 38).
Радио Свобода и Настоящее время ведут видеотрансляцию с марша в онлайн-режиме.
12.45
Участники акции стоят у автозаков и скандируют «Отпускай» и «Это наш город». Полиция была вынуждена освободить нескольких задержанных журналистов.
12.35
Полиция забрала корреспондентов издания «Медуза» Илью Жегулева и Андрея Перцева.
12.30
На шествии начались задержания, но участники марша пытаются пройти к Петровке, 38.
Продолжают задерживать pic.twitter.com/hQ7zWDuAWZ— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.
12:28
Участников акции начали марш от Чистых прудов. Соседние улицы перекрыты.
12:20
Одного из организаторов сегодняшней акции, журналиста Илью Азара, пыталась задержать полиция - но не смогла из-за неправильно составленных документов.
12.00 На Чистых прудах собрадлось несколько сотен человек.
Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан, у него дома были якобы обнаружены наркотики. Он заявил, что наркотики были подброшены.
В поддержку журналиста началась мощная общественная кампания. На сегодня, день России, был заявлен марш в его поддержку. Вчера вечером Голунов был освобожден, обвинения сняты.