Власти Гонконга пошли на уступки протестующим против закона об экстрадиции 12.06.2019, 12:11

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Протестующие вышли на баррикады.

Власти Гонконге отложили рассмотрение законопроекта, позволяющего экстрадицию жителей города в материковый Китай - после того, как в среду десятки тысяч участников акций протеста заблокировали здание местного законодательного собрания, а также основные улицы в центре города, сообщает «Радыё Свабода».

Сообщается, что в ряде мест в центре Гонконгa протестующие возвели баррикады. Произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ против группы участников протестов, которые пытались штурмовать законодательное собрание.

Многие из жителей города участвуют в забастовке против принятия законопроекта.