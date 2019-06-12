Власти Гонконга пошли на уступки протестующим против закона об экстрадиции
- 12.06.2019, 12:11
Протестующие вышли на баррикады.
Власти Гонконге отложили рассмотрение законопроекта, позволяющего экстрадицию жителей города в материковый Китай - после того, как в среду десятки тысяч участников акций протеста заблокировали здание местного законодательного собрания, а также основные улицы в центре города, сообщает «Радыё Свабода».
Сообщается, что в ряде мест в центре Гонконгa протестующие возвели баррикады. Произошли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ против группы участников протестов, которые пытались штурмовать законодательное собрание.
Многие из жителей города участвуют в забастовке против принятия законопроекта.
Metal fences, initially set up by Hong Kong police for crowd control, have been torn down by protesters and used to build barricades to block the roads around the Legislative Council building: https://t.co/nu6iHffaW1 pic.twitter.com/BrGwOvUiWF— CNN International (@cnni) 12 июня 2019 г.