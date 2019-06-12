Сможет ли новый министр победить коррупцию в Минздраве? 9 Сергей Сацук, "Ежедневник"

12.06.2019, 12:31

Владимира Караник

Фото: Минск-Новости

У Владимира Караника теперь есть только два пути.

Лукашенко назначил Владимира Караника министром здравоохранения, перед которым обозначил ключевую задачу - искоренение коррупции в системе. Но сможет ли вчерашний главврач сломать систему, которая формировалась более 10 лет?

До своего назначения министром Владимир Караник занимал должность главного врача УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер". На двери его кабинета висело объявление, отмечающее его отношения в разного рода подношениям: "Вход с сумками и пакетами запрещен".

Год назад "Ежедневник" делал репортаж с Минского онкодиспасера и рассказывал о том, как прошло строительство нового корпуса больницы и насколько безопасен смонтированный там новый комплекс сбора и временного хранения радиоактивных отходов.

Комплекс действительно безопасен и хотя онкодиспансер расположен в центре Минска, жителям и гостям столицы не стоит опасаться неожиданных выбросов радиоактивных отходов.

Но ведь вопрос не в этом. Начатая КГБ масштабная антикоррупционная разработка Минздрава подкосила очень многих. Как оказалось, в системной коррупции оказались замешаны и заместитель министра, и главные врачи клиник, и руководители закупочных и сертифицирующих организаций. Это совершенно не случайно. Это и есть система, когда главврач понимает: чтобы работать в системе он должен и другим дать возможность жить хорошо, и начальство не обидеть, и самому быть в тренде, чтобы не подумали, что ты вне системы.

В этой связи назначение на должность министра Владимира Караника весьма продуманный шаг. Если один главврач брал, второй, третий - это совершено не значит, что и все остальные такие же. Информации о том, что Владимир Караник что-то от кого-то брал у нас нет. Нет такой информации и у правоохранительных органов, иначе бы назначенец не прошел проверку. Остаться чистым, при том, что Минский онкодиснасер последние годы активно реконструировался с модернизацией оборудования, в которую влиты огромные бюджетные средства - это уже большой плюс. Кроме того, коллеги нового министра рассказывали ранее, что у него не раз возникали конфликты с некоторыми министерскими чиновниками из-за попыток реализовать в онкодиспасере некоторые коррупционные схемы. Сам Владимир Караник в разговоре с "Ежедневником" эти конфликты отрицал, но в любом случае коллеги характеризуют его, как принципиального человека в плане противостояния коррупции.

Но тем не менее, Владимир Караник, как ни крути, человек системы. Он наверняка должен был видеть, что происходит вокруг. И в этом главная интрига назначения.

Владимир Караник знает систему изнутри, знает, как она устроена и как работает. Поэтому у него теперь есть только два пути.

Путь первый. Сломать коррупционную систему. Будет трудно, очень трудно, но новый министр наверняка знает, как это сделать и с какой стороны подойти к процессу. Определенным знаком свыше тут может служить то обстоятельство, что коррупцию называют раковой опухолью общества, а с онкологией Владимир Караник знаком не понаслышке. Если в ближайшие несколько месяцев в Минздраве начнутся кардинальные изменения (не только в кадрах, но и в самой структуре) это будет означать, что новый министр пошел именно первым путем.

Путь второй. Гармонично влиться в систему. Это проще и безопаснее. Влиться, совсем не значит начать брать самому. Нужно просто не лезть туда, где крутятся большие бюджетные средства, и где можно нажить большие проблемы. Второй путь может стать просто вынужденным, когда новому министру окажется не по силам сломать систему, как это стало с его предшественником. Если в ближайшие месяцы мы опять узнаем о неких формальных действиях, направленных на борьбу с коррупцией (создание еще одной службы безопасности или увеличение количества заседаний антикоррпционной комиссии), это будет означать, что новый министр пошел вторым путем. Не потому, что министр плохой. По большому счету и Валерий Малашко был не так уж плох. Просто не каждому по силам пойти первым путем и это тоже нужно учитывать.

Правда, у нового министра есть одно большое преимущество перед предыдущими. Он не прячется от журналистов и отвечается на самые неприятные вопросы. Он точно не станет говорить, что областные больницы не подчиняются Минздраву, чтобы скрыть злоупотребления подчиненных с поставкой оборудоаания, не станет прятать голову в песок. Впрочем, не будем пока спешить с выводами, подождем и понаблюдаем.

Сергей Сацук, «Ежедневник»