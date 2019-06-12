Евродепутат Кристиан Преда: В Кишиневе есть только одно правительство — кабинет Майи Санду 12.06.2019, 12:56

Кристиан Преда

Как будет развиваться ситуация в Молдове?

Депутат Европарламента от Румынии, член фракции Европейской народной партии Кристиан Преда рассказал радио Свободная Европа о развитии ситуации в Республике Молдова.

- Жаркие дни в Кишиневе. Два президента, два правительства, и пока совершенно неясно, что будет дальше, и куда идет Республика Молдова? Как расценивают в Бухаресте происходящие в Республике Молдова события?

- Я не думаю, что в стране есть два правительства и два президента. Есть один только президент, избранный гражданами Республики Молдова...

- Отстраненный от должности Конституционным судом.

- Да. Это непродуманный ход, это признак наличия серьезных проблем у Конституционного суда. Кстати, КС может запатентовать изобретение в области конституционного права – практику отстранения главы государства от должности на несколько часов. Кстати, это еще и наглядный пример уровня понимания отношений между ветвями власти.

Что касается так называемого двоевластия, то я считаю, что в Кишиневе его нет, есть одно только правительство – кабинет Майи Санду. Парламент в этом плане высказался, и все, что сейчас осталось, – чтобы Плахотнюк признал поражение и «сложил оружие». Не думаю, что затягивание ситуации его спасет.

- Вы считаете, что г-н Плахотнюк может так легко уступить, может смириться с поражением?

- Помните, сразу после выборов, когда мы с вами обсуждали сложившуюся ситуацию – уверен, запись того интервью у вас сохранилась, можем к нему вернуться – я сказал, что единственный выход для Республики Молдова – назначить Майю Санду премьером, потому что уже тогда было ясно: большинство населения Молдовы отрицательно относится к Плахотнюку.

И поскольку Майя Санду доказала, что ей вполне можно доверить стабилизацию государства и сохранение европейского курса, это был лишь вопрос времени. После выборов прошло время, ситуация не прояснилась, напротив, с каждым днем все запутывалось, олигарх Плахотнюк всячески пытался блокировать выход из кризиса, и более того, даже сейчас он не намерен уступить, и все цепляется за власть… В результате Молдова получила то, что сегодня многие называют двоевластием.

Надеюсь, демократическая логика перевесит, и удастся избежать уличных столкновений. Решает не улица!

При этом Соединенные Штаты, Евросоюз и Российская Федерация приветствуют нынешний поворот событий и поддерживают новое правительство. Настолько четкий консенсус очень редко наблюдается в вопросах внешней политики и соседства!..

В Республике Молдова есть один партнер, вызывающий доверие у всех – и у Вашингтона, и у Брюсселя, и у государств-членов Евросоюза. [Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Могерини и [еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства] Хан признали легитимным демократическое правительство Майи Санду. А то, что г-н Филип и кукловод Плахотнюк цепляются за кресла – большая ошибка. Похоже, им не пошел впрок ни урок с выборами, ни сигналы Брюсселя, который давно уже не считает прежнюю власть Молдовы серьезным и надежным партнером; они не извлекли никаких уроков из того, что случилось в Бухаресте с Драгней, который тоже цеплялся за власть и пытался всех обмануть.

Можно лишь сожалеть о том, что из-за амбиций таких людей, как Драгня и Плахотнюк, страдают граждане, страдают и Румыния, и Республика Молдова. Драгня сейчас в тюрьме, а Плахотнюку следует уйти.

- Уйти – куда?

- Куда глаза глядят…

- Как же ему завершить политическую карьеру – если он согласится поставить на этом точку?

- Ему придется заплатить за все зло, совершенное в отношении граждан Республики Молдова. Потому что то, что происходило в последние годы – ненормально, это и захват госучреждений, и подкуп депутатов, и контроль над Конституционным судом, и манипуляции с правительством…

Премьер стал марионеткой Плахотнюка точно так же, как и правительство Дэнчилэ в Бухаресте позволяет разным кукловодам собой манипулировать. До недавних пор был Драгня, сейчас он находится за решеткой, и в СДП Румынии происходит то же, что мы наблюдаем и в молдавской Демпартии.

Но игра закончилась, и Плахотнюк должен это понять. Отныне его дело будет обрастать все новыми доказательствами вины, а за ним и так числится немало серьезных грехов. Поэтому самое умное, что он может сделать, – немедленно прекратить абсурдное противостояние, которое совсем не отвечает интересам Республики Молдова и ее народа.

- Многие задаются вопросом – почему не приходят письма с официальным признанием правительства Санду?

- После сигнала, поступившего от Федерики Могерини и Йоханнеса Хана, будут и официальные письма. Это естественно – на уровне Евросоюза необходимо соответствующее согласование. Внешнюю политику курирует Федерика Могерини, она говорит от имени Евросоюза, и я уверен, что в самые ближайшие дни начнут поступать сигналы из европейских столиц.

Такое развитие событий вполне понятно, и я могу только пожелать успехов Майе Санду и ее соратникам, это надежные люди в молдавском правительстве. Сейчас пора приступать к работе во имя стабилизации страны, для максимального использования всех тех возможностей, которые предоставляют и Евросоюз, и США.

- Давление улицы может повлиять на ситуацию в Республике Молдова, учитывая, что демократы вывели своих сторонников на протесты? Не исключено, что и другая сторона поступит аналогичным образом…

- Конечно, угроза есть, и чем скорее госинституты поддержат новую власть, тем лучше. Есть законно избранный спикер, есть правительство, сформированное парламентским большинством в соответствии с законом. Надеюсь, демократическая логика перевесит, и удастся избежать уличных столкновений. Решает не улица!

Сейчас самое время, чтобы политики, в первую очередь – Майя Санду, засучили рукава и приступили к работе. В интересах Республики Молдова – наверстывать упущенное время, начинать наводить порядок в стране, опустошенной по милости Плахотнюка и иже с ним. Это – важно, и сейчас это самое главное.

Люди должны сохранять спокойствие и смотреть в завтрашний день. Повторюсь: международное сообщество, и не только европейцы – международное сообщество едино, солидарно, желает Молдове прогресса... Нельзя больше мириться с депопуляцией страны, нельзя людям до бесконечности испытывать чувство отчаяния и разочарования, не видя никакого будущего для себя и своих детей. Недопустимо, чтобы власть была подчинена групповым, частным, олигархическим интересам.