Активисты потребовали от «губернатора» Лиса закрыть завод АКБ под Брестом 12.06.2019, 13:05

Время на принятие решения – одна неделя.

Утром 12 июня активисты кампании по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода впервые встретились с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом, сообщает «Брестская газета».

«За последние полтора года это самая конструктивная встреча. Не было каких-то обещаний, было конкретно названо время на принятие решения – одна неделя. Многие моменты, которые мы сегодня озвучили, нам сказали, что слышат впервые. Например, про итальянскую справку, про итальянский аккумуляторный завод-аналог. Мы донесли до Анатолия Лиса все причины, по которым этот завод вообще не должен под Брестом работать. Глава области нам сказал, что если озвученные нами факты подтвердятся, он примет управленческое решение и закроет завод. Но он сказал, что ему нужно юридическое обоснование. Мы попросили запросить в Минске бумаги. Для нас важно было сегодня показать, что проект завода выполнен на вранье, поэтому предприятие и не может выйти на те цифры, которые в него заложены. Поэтому его и не принимают в эксплуатацию», – сказал после встречи 12 июня один из лидеров инициативной группы Дмитрий Бекалюк.

«Разговор был конструктивный. Четко обозначили срок – от двух дней до недели. За это время хотят проверить все документы, которые мы предоставили, всю информацию, принять адекватные меры. И если все наши доводы подтвердятся – завод работать не будет, – поделился впечатлениями после встречи активист Олег Вялов. – Сегодня нас не убеждали, что завод безопасный. Наоборот, мы услышали сомнение власти, что этот завод вообще должен тут быть. Лис признает, что проблемы есть и они достаточно серьезные. Власти даже не рискуют обнародовать те данные, которые есть у экспертов. Так что, я думаю, скорее всего, завода не будет».

«Конечно, это будет предварительная оценка. За неделю они примут решение о продлении или непродлении строительства, пусконаладочных работ. Когда окончательно все подтвердится, строительство приостановится. Дальше будет разбирательство по существу, возможно ли было вообще строить здесь этот завод», – добавил активист Андрей Слиж.

«Не знаю, успеют ли они до конца этой недели. Анатолий Лис обозначил так: эта неделя – максимум конец следующей. Если подтвердятся наши факты – пусконаладка будет остановлена», – сказал правозащитник Роман Кисляк.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года, еще позже – в начале 2019 года.

По официальной информации, аккумуляторный завод «АйПауэр» сейчас работает в режиме пусконаладки. Активисты, которые выступают против такого предприятия рядом с Брестом, заявляют, что это не пусконаладочные работы, а полноценный производственный процесс. С 3 мая они несут дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией.