Гитарист «Ляписа Трубецкого» находится в коме после нападения неизвестных 12.06.2019, 13:13

Руслан Владыко

Состояние музыканта оценивается как тяжелое.

Бессменный гитарист "Ляписа Трубецкого" и группы Trubetskoy Руслан Владыко находится в коме. Он попал в реанимацию вечером 6-го июня. По словам продюсера «Ляписа Трубецкого» Евгения Калмыкова, в этот вечер Руслан зашел в бар на улице Солтыса буквально на две минуты. Через час его нашли без сознания. Правда, непонятно, кто, сообщает "Еврорадио".

"Вечером 6-го Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашел в кабак. На часах было 22:28. В 22:30 он оттуда вышел, выпив на баре бокал. Есть видеозапись его пребывания в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до сих пор сидел за соседним столиком рядом с тремя друзьями.

Руслан ему кивнул и вышел. В 23:30 Руслана доставили в реанимацию. Кто и где его нашел - непонятно. Родной сестре следствие эту информацию не дает. Руслан находится на искусственной вентиляции легких. Ему сразу сделали операцию", - говорит Калмыков.

По словам сестры гитариста, при себе Руслан имел барсетку, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без вещей.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил журналистам, что по факту получения Русланом Владыко телесных повреждений возбуждено уголовное дело. На данный момент состояние музыканта оценивается как тяжелое. Все обстоятельства происшествия выясняются. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.