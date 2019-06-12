Десятки брестских семей дежурят день и ночь под забором гимназии 5 12.06.2019, 13:32

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Дежурство длится уже третьи сутки подряд.

Более 60 человек с вечера 9 июня образовали живую очередь под забором брестской гимназии № 1 и дежурят третьи сутки подряд. Родители хотят, чтобы дети учились именно в этом учебном заведении, передает «Белсат».

По мнению брестчан, это одно из лучших учебных заведений города, здесь прекрасные учителя, и учиться в гимназии – очень престижно. На просьбу поговорить родители будущих учащихся гимназии реагируют очень нервно и просят их не снимать, а комментарии дают преимущественно анонимно.

Я профессиональный педагог и могу дать оценку уровня образования

«Очень хочу, чтобы дочь в этой гимназии училась. Я сам профессиональный педагог и могу дать оценку уровня образования по всему городу, что и где происходит в школах. Сделали выбор в пользу этой гимназии, тем более недалеко здесь живем, и будет удобно добираться сюда. Чтобы попасть в гимназию, надо отстоять живую очередь, подать документы и дождаться решения комиссии по отбору», – говорит Александр и добавляет, что ради дочери готов постоять несколько дней.

Женщина, которая отказалась назвать свое имя, говорит, что здесь в основном родители будущих пятиклассников, всего в списке более 60 человек. Тех, кто не приходит на переклички, из списка вычеркивают.

«50 человек попадут в гимназию по прописке, а еще человек сорок – у кого нет прописки в этом районе – по очереди, вот мы и хотим быть в числе этих первых. Поэтому и сидим в очереди. На наш взгляд, это достойное учебное заведение. Были бы экзамены, было бы все просто: сдал – прошел. Сейчас все трудно», – подводит черту мать будущей пятиклассницы.

Все предупреждены

Одна из «старожилов» очереди собирает вокруг себя людей и делает объявление: «Все предупреждены: дисциплина – прежде всего. Кто уходит, автоматически выбывает из очереди. У нас живая очередь, мы дежурим с девятого», – и требует у журналистов немедленно убрать диктофон.

Такая ситуация наблюдается уже второй год подряд – после того, как Лукашенко 25 января 2018 года подписал указ №30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучения в них». Документ определяет, что набор в 5-е классы гимназии осуществляется без проведения вступительных испытаний. Таким образом, возможность попасть в гимназию получили все желающие. Ранее в гимназии учились только те, кто хорошо сдал экзамены.