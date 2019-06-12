Живущий в Беларуси 26 лет россиянин оспаривает через суд решение о высылке 12.06.2019, 14:03

Владимир Траутер (в центре)

Юридическую помощь ему оказывает Леонид Судаленко.

В суде Буда-Кошелевского района Гомельской области состоялось предварительное заседание по гражданскому делу 38-летнего Владимира Траутера, пишет «Гомельская весна».

Он гражданин России, но уже 26 лет живет в Беларуси, в деревне Губичи Буда-Кошелевского района. Траутер женат, имеет несовершеннолетнего сына, постоянную работу, большое подсобное хозяйство.

Отделение по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД приняло решение о высылке гражданина России из Беларуси с запретом въезда на пять лет из-за совершения им административного правонарушения. В феврале 2019 года Траутер попался сотрудникам ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Еще одно правонарушение, которое ему вменялось, — разговор по мобильному телефону во время движения.

"Я был наказан. Меня лишили прав на три года, я сразу же выплатил большой штраф. Я раскаиваюсь и прошу, чтобы меня оставили с семьей в Беларуси", — заявил сельчанин.

"Мне некуда ехать! Я с 1993 года живу в Беларуси. Здесь у меня семья, работа, кредиты, старые больные родители. У меня нет никого и ничего в России", — подчеркнул житель Буда-Кошелевского района.

За него вступилось руководство КСУП "Губичи", где Траутер работает животноводом. Ходатайство о том, чтобы россиянина оставили в Беларуси, подписали 67 жителей деревни Губичи. 11 июня на суд поддержать Траутера пришли его родственники, односельчане, коллеги и друзья. Мужчина просит суд отменить решение милиции о его высылке. Юридическую помощь ему оказывает правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Он же представляет интересы Траутера в суде.

Жалобу на решение РОВД рассматривает судья Светлана Лупиченко. Интересы РОВД представляет сотрудница отделения по гражданству и миграции Виктория Василенко. На заседании Траутер еще раз повторил, что ему некуда ехать в Россию — в Беларуси у него семья, сестра, больная мать, работа, дом и кредиты.

Представитель РОВД не признала жалобу обоснованной. Василенко считает, что иностранные граждане должны "неукоснительно соблюдать законодательство", а случай с управлением автомобилем в нетрезвом виде она назвала "вопиющим". Она указала, что данное правонарушение было умышленным, а Траутер и ранее нарушал закон — к примеру, ездил на гужевой повозке без катафотов, выбросил мусор в неположенном месте.

Правовой инспектор Леонид Судаленко напомнил, что Конституция уравнивает в правах и обязанностях как граждан Беларуси, так и иностранцев, которые имеют вид на жительство. Но закон о правовом положении иностранных граждан, проживающих в Беларуси, допускает высылку даже за одно правонарушение, такое, как управление автомобилем в нетрезвом виде.

"Но это правонарушение не повлекло тяжких последствий. Человек раскаялся, признает свою вину — дайте ему шанс исправиться. Если закон мешает жить людям — надо менять закон, а не доводить людей до такого состояния, когда они не справляются самостоятельно с этой проблемой", — прокомментировал Судаленко. Он напомнил, что с начала года в Гомельской области трое граждан России покончили с собой из-за высылки за правонарушения. Один из них жил в Буда-Кошелевском районе, имел здесь семью, сиротами остались 6 детей. В предсмертной записке он указал причиной самоубийства высылку. "Кто выиграет от высылки Траутера? Если милицейское начальство говорит, что таким образом оно наводит порядок — это они наводят беспорядок и сеют ненависть у гражданского общества к милиции", — заметил правозащитник.

Следующее заседание состоится 21 июня.