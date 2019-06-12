В 2020 году минимальная зарплата в Польше может составить 570 евро 5 12.06.2019, 14:20

1,161

Минимальная почасовая ставка в 2020 году в Польше может составить 3,7 евро.

В 2020 году минимальная заработная плата в Польше может составить 2450 злотых (570 евро). Это увеличение на 700 злотых (163 евро) с начала правления партии «Право и справедливость», — отметил премьер-министр РП Матеуш Моравецкий, сообщает «Польское радио».

Во вторник Совет Министров РП принял предложение о размере минимальной заработной платы и минимальной почасовой заработной платы в 2020 году.

Правительство предлагает Совету по социальному диалогу, чтобы минимальная заработная плата в 2020 году составляла 2450 злотых. В настоящее время минимальная заработная плата составляет 2250 злотых (523 евро), что означает увеличение на 8,9%.

Минимальная почасовая ставка на 2020 год предложена на уровне 16 злотых — 3,7 евро (в 2019 году она составляет 14,70 злотых — 3,4 евро).