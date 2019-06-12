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В Беларуси вводят изменения в оформление некоторых страховок

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  • 12.06.2019, 14:31
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Топ важных новшеств.

С 1 сентября в Беларуси изменят правила оформления некоторых страховок. Новшества затронут договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии, обязательное страхование строений и автострахование. Tut.by посмотрел, какие еще изменения ожидают белорусов с 1 сентября в оформлении страховых полисов.

Что изменится в страховании строений

С 1 сентября в Беларуси снизят тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц — с 0,14 до 0,13% от страховой суммы. То есть суммы, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору. Проще говоря, эти страховки должны подешеветь. Страховую стоимость рассчитывают по техпаспорту, учитываются материалы, метраж, год постройки и количество строений.

Введут изменения также для тех, кто проживает в строениях, собственники которых умерли и на которые не оформлены правоустанавливающие документы (к примеру, договор дарения, свидетельство о праве на наследство). В таких ситуациях с 1 сентября также можно будет страховать такие строения. Проще говоря, если наследники используют дом для проживания и хозяйственных нужд, но еще не вступили в наследство, они смогут от своего имени оформлять обязательные страховки на строение и уплачивать страховые взносы.

В Беларуси с 1 сентября также расширят список тех, кто имеет право на освобождение от уплаты страховых взносов. В их число среди прочих включат:

- инвалидов боевых действий на территории других стран;

- заболевших и перенесших лучевую болезнь из-за последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

- уволенных в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, СК, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований КГК, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

- инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями во время ВОВ либо с последствиями военных действий.

Что изменится в страховании иностранцев

Некоторые изменения касаются обязательных медстраховок (ОМС) для иностранцев, сообщается на национальном правовом интернет-портале со ссылкой на специалистов «Белгосстраха». К примеру, иностранцы, которые собираются приехать в нашу страну, смогут заключать договоры страхования онлайн. Сделать это можно будет на сайте страховой компании. Подтверждением заключения такого договора будет электронное уведомление с электронной цифровой подписью страховщика.

«Страхователями по ОМС могут быть индивидуальные предприниматели, юрлица-наниматели, а также турфирмы, которые будут оформлять визу иностранцу для въезда в Республику Беларусь, — уточняется на национальном правовом интернет-портале. — Документ, подтверждающий заключение договора обязательного медицинского страхования в электронном виде, может не представляться в органы выдачи въездных виз для рассмотрения ходатайства о выдаче визы при наличии у названных органов информации о договоре обязательного медицинского страхования, полученной от страховщика».

С пограничников снимут обязанность контролировать наличие договора страхования у въезжающих в Беларусь иностранцев.

Дополнено, что не будут подлежать страхованию иностранцы, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Беларуси.

Что изменится в страховании от несчастных случаев на производстве

Некоторые изменения затронут обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ОСНСПЗ). К примеру, исключается двойная выплата в случае причинения вреда жизни и здоровью работника в ДТП.

Сейчас работник может претендовать на страховые выплаты как по ОСНСПЗ, так и по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). С 1 сентября возмещение вреда жизни и здоровью работника будет проводиться по-новому. Сначала будут производить страховые выплаты в пределах установленного лимита по «автогражданке» (это 10 тысяч евро). Исключение составят страховые выплаты, которые предусмотрены ОСНСПЗ, но их нет в ОСАГО (например, оплата больничного, единовременные страховые выплаты, доплата до среднемесячного заработка застрахованного, временно переведенного на более легкую нижеоплачиваемую работу).

Если же страховые выплаты превысят лимит в 10 тысяч евро, то сумма будет добираться по ОСНСПЗ. А уже потом будут начисляться выплаты, которые не предусмотрены «автогражданкой», но прописаны в страховках от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Еще одно изменение — что с 1 сентября страховки от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будут оформлять на работников, временно пребывающих в Беларуси. Сейчас эти страховки оформляют на работников, постоянно или временно проживающих в нашей стране.

Новшества затронут также обучающихся, которые проходят практику, стажировку или производственное обучение на предприятии. Как и сейчас, с 1 сентября они будут застрахованы на время этих работ, но вводится важное условие для этого — работы должны быть оплачиваемыми.

В новой редакции также изложили, что такое несчастный случай на производстве. «Это обусловлено необходимостью учесть в нем повреждения здоровья во время следования застрахованного лица на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или с работы, а также иные случаи в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего вопросы расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — отмечается на национальном правовом интернет-портале.

Право на страховые выплаты в случае смерти застрахованного получили также лица, занятые уходом за ребенком застрахованного, родившимся после его смерти.

Власти также прописали список тех, кто относится к нетрудоспособным членам семьи, находившихся на иждивении умершего застрахованного.

«Отсутствие такого перечня порождало споры и сложности в правоприменительной практике. В частности, впервые в законодательстве определено, что к нетрудоспособным членам семьи, состоявшим на иждивении умершего застрахованного, относится супруга застрахованного, находившаяся на момент его смерти в отпуске по беременности и родам (страховые выплаты будут производиться по этому основанию до окончания такого отпуска). Установлена зависимость дохода умершего застрахованного и нетрудоспособных членов его семьи для признания их состоявшими на его иждивении», — отмечается на национальном правовом интернет-портале.

Власти также уточнили случаи, когда страховые выплаты не производятся. Так, раньше страховые выплаты не производились, если повреждение здоровья, смерть застрахованного произошли из-за противоправного деяния застрахованного (как совершенного умышленно, так и по неосторожности). А с 1 сентября для отказа в страховых выплатах необходимо, чтобы противоправное деяние было совершено только умышленно. Следовательно, будут исключены случаи отказа в выплатах, например, работникам — водителям транспортных средств, пострадавших в ДТП по их же вине.

Что изменится в страховании жизни и дополнительной пенсии

Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы смогут оформлять договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии на минимальный срок от 1 года. Сейчас нижняя планка составляет 3 года.

По данным Минфина, на 1 января 2018 года 141,1 тысячи белорусов было застраховано по добровольному страхованию дополнительной пенсии. Из них большинство застраховано предприятиями по коллективным договорам — это 90,6%, или 127,8 тысячи человек. Самостоятельно застраховалось 13,3 тысячи человек — это 9,4% от общего числа застрахованных.

С 1 сентября 2019 года организации, которые занимаются страхованием жизни и дополнительной пенсии, смогут заключать договоры в электронном виде без использования электронной цифровой подписи, а страхователей идентифицировать без их личного присутствия. Проще говоря, не обязательно будет идти в страховую, чтобы оформить договор.

Компаниям, которые оформляют договоры страхования жизни и дополнительной пенсии, разрешили с 1 сентября проводить страхование от несчастных случаев и медицинских расходов (кроме несчастных случаев и болезней на время поездки за границу). Проще говоря, можно будет оформить пакет услуг — договор и на дополнительную пенсию, и на медстраховку. Сейчас это можно сделать по отдельности, но не пакетом.


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