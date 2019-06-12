закрыть
12 июня 2019, среда, 17:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как спастись от жары без кондиционера

4
  • 12.06.2019, 14:39
  • 2,984

14 простых советов.

Если в вашей квартире нет кондиционера, спастись от безумной жары помогут простые и действенные способы.

Как спастись от жары, если у вас нет кондиционера, знают Факты.

1. Шторы на окнах. Зашторьте окна, закройте жалюзи. Если у вас их нет, то стоит приобрести. Попадающие солнечные лучи через окна, поднимают температуру в комнате на 3-10 градусов.

2. Затонируйте окна. Наклейте отражающую или тонировочную пленку. Такой вариант стоит недорого и можно найти в любом строительном магазине.

3. Не открывайте днем окна. Через открытые окна попадает раскаленный солнцем воздух с улицы.

4. Проветривайте помещение в вечернее и ночное время. Когда температура воздуха снизится до 23-20 градусов, можно смело открывать все окна в доме и устраивать сквозняк. Оставляйте окна на ночь на проветривание.

5. Купите вентилятор. Для того, чтобы воздух становился прохладнее стоит поставить напротив лопастей бутылки с замороженной водой.

6. Приобретите увлажнитель воздуха. Он не настолько дорогой, но дышать в доме будет значительно легче.

7. Замените лампы накаливания на флуоресцентные или светодиодные. Такие лампы выделяют на 80% меньше тепла, чем лампы накаливания.

8. Пейте холодные напитки. Они помогут вам охладиться. Но соблюдайте осторожность, пейте их в небольшом количестве и небольшими глотками.

9. Меньше готовьте на плите и в духовке. Тем самым вы уменьшите количество испарений и горячего воздуха в доме.

10. Ходите босиком. Вашим ногам будет значительно легче.

11. Холодный душ. Отличный способ охладиться и взбодриться от летней жары. Правда с температурой воды стоит быть осторожным.

12. Оберните вокруг головы мокрое полотенце. Такой способ охлаждения поможет вам пережить очень жаркий день.

13. Охладите постельное белье перед сном. Сложите его в полиэтиленовый пакет и оставьте в холодильнике. Оно со временем нагреется, но вы успеете заснуть в прохладе.

14. Бутылка холодной воды возле кровати. Оставьте ее на ночь рядом с собой, чтобы вы смогли быстро смочить горло или протереть лицо.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев