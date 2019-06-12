Андрей Шарендо: Хитрости «губернатора» Лиса могут вызвать новые протесты в Бресте 7 12.06.2019, 14:59

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Власти начинают рискованную для себя игру.

Сегодня активисты «свинцовой вахты» в Бресте, требующие закрытия аккумуляторного завода, встретились с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом. Представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо прокомментировал сайту Charter97.org встречу с чиновником:

- Власти выслушали активистов и пообещали на протяжении недели или двух провести проверку экологических нарушений на заводе АКБ и, если они подтвердятся, не открывать предприятие.

По реакции знакомых брестчан я могу сказать: люди особо не верят обещаниям «губернатора» Лиса. Скорее всего – это очередные попытки потянуть время и снизить накал протестных настроений в городе.

Оснований доверять председателю облисполкома нет. Проблема АКБ возникла уже полтора года назад – и только сейчас, после непрерывных еженедельных акций и утечки в СМИ скандальной информации о заводе – он соизволил поговорить с людьми. Напомню, что за отставку этого чиновника совсем недавно подписались тысячи жителей города.

Лис делает вид, что «услышал» протестующих брестчан, а при этом продолжаются репрессии против активистов. Буквально вчера был вынесен очередной приговор Сергею Петрухину, одному из наиболее известных борцов с заводом.

Верить власти нельзя – и люди это знают. Поэтому все настроены на продолжение акций против завода АКБ. Круглосуточная вахта возле завода также будет продолжаться.

Если Лис в этот раз скова обманет народ – это станет катализатором протестов. Хитрости «губернатора» могут привести к тому, что акции продолжатся с новой силой. Вредность этого завода уже доказана: в ней убеждены не сотни активистов, а десятки тысяч жителей города. Поэтому, раздавая пустые обещания, власти идут на очень рискованный для них шаг.

Если после публичного обещания закрыть завод через 1-2 недели, власть даст «задний ход», вероятно, что на протесты выйдут уже не сотни, а тысячи человек – в том числе и из той местности возле АКБ, где от свинца уже гибнет растительность.