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Новый глава МИД Молдовы назвал «красную линию» в отношениях с РФ

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  • 12.06.2019, 15:16
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Нику Попеску

МИД страны категорически отрицает «федерализацию», о которой говорил олигарх Плахотнюк.

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску сообщил, что Кишинев хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, но не будет для этого переходить "красные линии" и соглашаться на федерализацию Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

"Молдаване не конфликтные люди и не хотят быть с кем-нибудь в плохих отношениях. Моя стартовая позиция во внешней политике - это хорошие отношения со всеми, в том числе с Россией, однако есть красные линии, которые мы не перейдем. Принося присягу, я сказал, что буду защищать целостность Республики Молдова. Мы не можем осуществить федерализацию Молдовы, я поклялся защищать независимость. Мы хотим прагматического партнерства с Россией, а переговоры о федерализации не касаются этого партнерства. Мы будем поддерживать позитивный диалог с Россией и преодолеем расхождения", - сказал Попеску.

По его словам, Россия, ЕС и США пришли к консенсусу относительно Молдовы: "Эти силы хотят, чтобы Молдова была стабильным государством, поэтому преодолели существующие разногласия, все они сказали, что хотят мирной передачи власти".

Как сообщает Ziarul Naţional, Попеску добавил, что уже поговорил с советником председателя ЕС и сотрудничает с несколькими западными канцеляриями. Он добавил, что "поддержка Румынии, страны, с которой мы во многом делим одну историю, язык и идентичность, очень важна".

Он добавил, что хочет эффективно сотрудничать с молдавскими послами, аккредитованными в разных странах, чтобы вернуть Молдову в "положительное поле" ЕС.

"Те, кто хорошо работают, останутся на своих постах. Могу сказать, что 99,9% сотрудников МИД останутся в должности. Они сами примут решение, если хотят работать со мной", - сказал он.

На днях вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой, заявил, что молдавский олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать общую коалицию и, в частности, урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы.

По словам Плахотнюка, именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики.


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