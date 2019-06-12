В Барановичах умер солдат внутренних войск 12.06.2019, 15:20

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Хроника последних смертей в силовых структурах Беларуси.

В части № 7404 внутренних войск МВД Беларуси, которая располагается в Барановичах, «Радыё Свабода» сообщили о внезапной смерти их солдата Дмитрия Ханцевича.

Дежурный воинской части сказал, что происшествие произошло 12 июня утром:

«Он приехал на велосипеде в воинскую часть и вскоре умер. Выясняют причины. Он был старшим контролером, заместителем командира взвода. Жил в Барановичах».

Врачи, которые делали реанимацию, говорили о низком давлении у Дмитрия.

«Приезжала следственная группа, признаков насильственной смерти не нашла», - сказали в военной части.

Согласно источнику блогера Nexta, сослуживцы нашли Дмитрия в раздевалке в бессознательном состоянии, сами начали реанимировать и вызвали скорую помощь, врачи которой потом продолжали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

По информации Nexta, в ходе проверки якобы было обнаружено, что 11 июня всех военнослужащих в / ч № 7404 в 14 часов направили на площадь, где при температуре +30 заставили два часа заниматься физическими упражнениями.

В части опровергли это утверждение, сказали, что в знойное время у них вообще ограничено пребывание на улице, никаких занятий на площади вчера не было.

Войсковая часть 7404 - это 4-я специальная милицейская бригада внутренних войск МВД, которая находится в Барановичах.

Хроника последних смертей в силовых структурах Беларуси

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