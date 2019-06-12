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Эксперты назвали лучшие сериалы 2019 года

  • 12.06.2019, 15:35
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Кинокритики отметили 13 достойных проектов.

Издание Variety составило список лучших сериалов первой половины 2019 года. Так, в этом списке есть 13 телевизионных шоу, среди которых лидером признали мини-сериал "Жизнь матрешки" с Наташей Лион в главной роли, пишет «Сегодня».

После этого проекта идут драма "Когда они нас увидят" (When They See Us), анимационное шоу "Тука и Берти" (Tuca & Bertie) и драматическая комедия "Барри" (Barry).

Также вошли в список шоу о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон "Фосси/Вердон", драма "Городские истории", комедия "Другие двое" и второй сезон сериала "Дрянь".

Помимо этого, в перечне указаны молодежная комедия "PEN15", скетч-шоу" Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном", хоррор-драма "Притворство", комедия об американце египетского происхождения "Рами", а также мини-сериалы "Особенный" и "Семейный брак".


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