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У активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова забирают автомобиль

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  • 12.06.2019, 15:45
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Леонид Кулаков

Судебный исполнитель наложил запрет на «совершение регистрационных действий» с имуществом активиста.

У активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова забирают личный автомобиль, сообщает пресс-служба БНК.

Решение обосновано тем, что Леонид Кулаков не выплатил штрафы за участие в акциях протеста, прошедших в Минске 23 февраля и 7 апреля.

Активист «Европейской Беларуси» получил по почте постановление Отдела принудительного исполнения Первомайского района Минска, подписанное судебным исполнителем Степанюк О.О. В нем говорится, что Леониду Кулакову запрещено «совершение регистрационных действий» с принадлежащим ему автомобилем.

— Фактически, это означает, что машину в любой момент могут забрать, она уже описана. На каждом политическом процессе в отношении меня я предупреждаю судью, что платить штрафы у меня возможности нет, прошу дать арест. Тем не менее, все равно выписывают астрономические штрафы. На одном из последних процессов судья издевательски заявила, что я не совершил ничего незаконного, чтобы меня отправлять в тюрьму. Почему тогда за участие в других акциях отправляли? — удивляется Леонид Кулаков.

Активист подчеркнул, что он предложил судебному исполнителю выплачивать штраф по частям, однако в этой просьбе ему отказали.


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