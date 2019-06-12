ВСУ: Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке, до Донецка – несколько сот метров 3 12.06.2019, 15:55

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Операция в Марьинке тщательно планировалась.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области. Об этом в эфире радиостанции "Армія FM" 12 июня сообщил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий, пишет gordonua.com.

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", – сказал Ильницкий.

По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций – 100–250 метров.

Эту информацию подтвердил в Facebook военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.

"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона – передвинулась в Трудовской район. Благодаря продвижению "королевской" пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "Перестать стрелять". Везде, где украинская армия уходит вперед – Мариуполь, Славянск, Лисичанск – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку – если они и вправду хотят мира", – написал он.

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Западный пригород Донецка Марьинка в июне 2015 года стал местом масштабного боестолкновения. Украинские части отбили наступление боевиков, однако не смогли полностью взять населенный пункт под контроль – часть его осталась в "серой зоне".