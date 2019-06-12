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Какой будет погода до конца недели

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  • 12.06.2019, 16:01
  • 1,659

Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 июня.

13 июня погоду Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная в середине дня +27..+33°С, местами по северо-востоку +24..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

14 июня погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, утром и днем по северу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+23°С, максимальная днем +27..+34°С.

15 июня на большей части страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +15..+22°С, максимальная днем от +24°С по северу до +33°С по югу республики.

В стране, в связи с преобладанием жаркой погоды, резко возросла пожароопасность. Не забывайте об этом и будьте осторожны с огнем.


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