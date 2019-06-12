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«Люди негодуют - где наши заводы?»

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  • 12.06.2019, 16:16
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Фото: «Медиа-Полесье»

Лунинецкие фермеры бьют тревогу.

В клубничной столице Беларуси, агрогородке Дворец, жители бьют тревогу: клубники в этом году много, а сдать ее некому. На днях килограмм крупной, отборной ягоды принимали всего по 35 копеек, пишет tut.by.

Лунинецкие фермеры обеспокоены «котировками» ягоды на клубничном рынке в агрогородке Дворец. По их словам, 10−11 июня перекупщики принимали клубнику по 35 копеек за килограмм.

— И это только красивую, здоровенную! А на переработку принимали вообще по 25 копеек. При этом еще попробуй сдай эту ягоду даже по такой цене. Люди пашут, выбирают — а сдать по нормальной цене некуда. Чтобы 15 рублей заработать, нужно 60 кг клубники сдать. Люди негодуют — где наши заводы?! Не знают, куда эту клубнику деть. Сейчас под забор будут выбрасывать. Было уже такое, — рассказала местная жительница Нина.

Причину падения цены местные объясняют значительным превышением предложения над спросом:

— Люди ее массово насадили. В этом году уже только ленивый не сажал. А сбыть урожай некуда. Лет 10 назад люди сами возили ягоду на Россию, а сейчас это не так выгодно по деньгам, да и мало кто захочет возиться с документами. Поэтому те, кто раньше ездил, уже не ездят. Ее увозят с рынка крупные перекупщики фурами.

Досталось в этом году и фермерам, которые выращивают ягоду в больших объемах и вынуждены нанимать людей для сбора урожая.

— Один фермер набрал людей. Они собрали ягоду. Он им заплатил. Повез клубнику сдавать — и ушел в минус. После этого сказал: «Все, не надо. Пускай гниет», — говорит Нина.

По словам местных, сегодня цена на клубнику на дворецком рынке выросла. За килограмм хорошей ягоды дают от 80 копеек до рубля.

Напомним, что в этом году первую ягоду в Дворце продавали по 10 рублей за литровую банку.


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