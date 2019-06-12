Разведка США показала спутниковые снимки российского военного наращивания в Крыму 2 12.06.2019, 17:55

Иллюстрационное фото

Россия увеличила численность своих войск, самолетов и оружия в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили представителей американской разведки, которые проанализировали новые спутниковые снимки, которые показывают, что за последние 18 месяцев привело к тому, что Россия "значительно" нарастила силы, системы С-400 и усовершенствовала базы советских времен, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на оборонное издание Defense One.

Эти официальные лица и наблюдатели в регионе говорят, что дополнительная огневая мощь дает Москве больший оборонительный контроль над Черным морем и приближает наступательные истребители и корабли ближе к Ближнему Востоку.

На фотографиях, сделанных в период с января 2018 года по апрель 2019 года частной компанией спутниковой съемки Planet Labs и предоставленных Defense One , изображены пять батарей С-400, пять систем ПВО С-300 и истребители в четырех местах. Они также показывают усовершенствования военных объектов советской эпохи.

По словам наблюдателей, такое развитие событий, скорее всего, означает, что у Москвы нет намерений в ближайшем будущем вернуть украинскую территорию, которую она захватила в 2014 году.

Вместо этого такое наращивание "предполагает, что Россия заинтересована в том, чтобы иметь возможность осуществлять больший контроль над Черным морем, который затем дает им возможность проецировать энергию за пределы их непосредственного окружения", - сказала Сара Бидгуд, директор Программы нераспространения в Евразии Центре изучения проблем нераспространения. "Это значительное наращивание. НАТО будет испытывать растущее давление со стороны союзников в регионе, чтобы показать, что оно способно дать отпор попыткам России получить больший контроль над Черным морем".

У российских военных сейчас 81 самолет и вертолет в Крыму, пишет Defense One.

Российский Черноморский флот недавно пополнился 10 военными кораблями, которые могут запустить крылатую ракету "Калибр": шесть дизельных электрических подводных лодок и четыре надводных корабля, сообщил чиновник. Сейчас ракета "Калибр" может поражать цели на расстоянии до 2400 километров; и Россия утверждает, что работает над новым вариантом с дальностью до 4500 км.

Второй представитель американской разведки заявил, что Калибры позволят флоту "наносить удары по целям за пределами Черного моря, включая Южную Европу и Сирию, даже не покидая Севастополя".

29 ноября Россия разместила в Крыму четвертый дивизион С-400. Самоходный зенитный ракетный комплекс (система) С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.