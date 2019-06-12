закрыть
12 июня 2019, среда, 18:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Разведка США показала спутниковые снимки российского военного наращивания в Крыму

2
  • 12.06.2019, 17:55
Иллюстрационное фото

Россия увеличила численность своих войск, самолетов и оружия в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили представителей американской разведки, которые проанализировали новые спутниковые снимки, которые показывают, что за последние 18 месяцев привело к тому, что Россия "значительно" нарастила силы, системы С-400 и усовершенствовала базы советских времен, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на оборонное издание Defense One.

Эти официальные лица и наблюдатели в регионе говорят, что дополнительная огневая мощь дает Москве больший оборонительный контроль над Черным морем и приближает наступательные истребители и корабли ближе к Ближнему Востоку.

На фотографиях, сделанных в период с января 2018 года по апрель 2019 года частной компанией спутниковой съемки Planet Labs и предоставленных Defense One , изображены пять батарей С-400, пять систем ПВО С-300 и истребители в четырех местах. Они также показывают усовершенствования военных объектов советской эпохи.

По словам наблюдателей, такое развитие событий, скорее всего, означает, что у Москвы нет намерений в ближайшем будущем вернуть украинскую территорию, которую она захватила в 2014 году.

Вместо этого такое наращивание "предполагает, что Россия заинтересована в том, чтобы иметь возможность осуществлять больший контроль над Черным морем, который затем дает им возможность проецировать энергию за пределы их непосредственного окружения", - сказала Сара Бидгуд, директор Программы нераспространения в Евразии Центре изучения проблем нераспространения. "Это значительное наращивание. НАТО будет испытывать растущее давление со стороны союзников в регионе, чтобы показать, что оно способно дать отпор попыткам России получить больший контроль над Черным морем".

У российских военных сейчас 81 самолет и вертолет в Крыму, пишет Defense One.

Российский Черноморский флот недавно пополнился 10 военными кораблями, которые могут запустить крылатую ракету "Калибр": шесть дизельных электрических подводных лодок и четыре надводных корабля, сообщил чиновник. Сейчас ракета "Калибр" может поражать цели на расстоянии до 2400 километров; и Россия утверждает, что работает над новым вариантом с дальностью до 4500 км.

Второй представитель американской разведки заявил, что Калибры позволят флоту "наносить удары по целям за пределами Черного моря, включая Южную Европу и Сирию, даже не покидая Севастополя".

29 ноября Россия разместила в Крыму четвертый дивизион С-400. Самоходный зенитный ракетный комплекс (система) С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев